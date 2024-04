La banca abraza la regulación de la IA en Europa

La banca apoya la regulación de la inteligencia artificial (IA) que ha llevado a cabo la Unión Europea en los últimos meses y pone el foco en cómo se va a aplicar a partir del próximo año. Así lo han destacado los principales actores del sector financiero en la jornada Regulación de la banca y la IA organizada por elEconomista.es con el apoyo de nCino.

La mesa de debate, precedida de la intervención de María Abascal, de la AEB, que ha contado con la participación de Joaquín Sevilla, Chief Digital Officer Unicaja; Jesús Lozano, Senior manager del equipo de Regulación Digital de BBVA; Guerino Di Domenico, Regional Vice President EMEA en nCino; José Manuel de la Chica, CTO Santander Universidades & Universia; Nicolás Coello, Chief Data Officer Banca March; y Luis Echavarri, responsable de Planificación de IA y Advance Analytics Sabadell; ha sido unánime a la hora de mostrar la pertinencia de esta regulación.

"Es razonable y no debería tener gran impacto en empresas como nosotros para cumplirla", señaló el representante de BBVA, apuntando como riesgo a la posibilidad de que determinados productos no lleguen a Europa. "Al analizar el reglamento creo que hay distintas vertientes: si eres una empresa que desarrolla IA, la mayor parte de los casos de uso no te llevan a cumplir ningún requisito extra salvo que sean de alto riesgo. Si lo son, se refieren a sectores que ya están muy regulados como financiero o salud", puntualizó.

"Al regulador no lo consideramos un freno, ayuda a que hagamos el cambio de forma responsable y no demos un paso demasiado largo", reconocieron desde nCino. "Establecer casos de uso para nosotros como banco es bueno, también para el cliente. A todos nos asusta como usuarios las capacidades que tiene la IA. Si otras geografías no lo hacen, va a venir impuesto por la sociedad", reconoció el representante de Unicaja. Esta misma idea la defendieron desde Banco Santander, "es muy buena y establece guardarraíles a nivel global, pone un marco de trabajo y foco en áreas claves para trabajar, como la interpretabilidad o la observabilidad".

De hecho, en entidades como Banca March ven oportunidades claras en esta nueva regulación. "Nos puede beneficiar por el hecho de que vamos a ser grandes consumidores y no generadores de modelos, salvo en casos de uso muy completos. Si ha pasado la legislación será mucho más sencillo de poner en producción". Pero también presenta dudas, como apuntó el representante de Sabadell, "el problema es cómo se va a aplicar. La experiencia que hemos tenido sobre cómo validar modelos no ha sido muy eficiente".