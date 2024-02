La 'insurtech' Insurama desembarca en Chile y Perú para duplicar ingresos en 2024

La insurtech española Insurama ha anunciado su desembarco en Chile y Perú, dos nuevos mercados con los que busca impulsar su internacionalización en Latinoamérica, donde ya está presente en México, país en el que suma 50.000 clientes, el 33% del total. "Acabamos de desembarcar en enero en Perú de la mano de la aseguradora RIMAC Seguros y en Chile esperamos estar operativos como muy tarde a mediados de marzo porque ya hemos cerrado varios acuerdos", explica a elEconomista.es Antonio García-Lozano, consejero delegado de Insurama.

Pero estos dos países no son los únicos de Latinoamérica que están en su radar. "La idea es que a lo largo de este año entremos también en Colombia hacia el verano y si todo va bien de cara al último trimestre o principios de 2025 probablemente abriremos también en Centroamérica, aunque todavía no está decidido en que país montaremos la sede", adelanta el directivo.

Insurama llega a Chile y Perú con un amplio catálogo de seguros sin copagos, como el seguro para dispositivos electrónicos con cobertura de hurto, que cubre smartphones, tablets o smartwatchs, el seguro multidispositivo, el seguro Gama Gris para portátiles, cámaras, smartTVs o consolas, para dispositivos nuevos o usados, así como su innovador seguro para empresas y un nuevo programa de garantías extendidas. "Con el lanzamiento en estos dos nuevos países, queremos ofrecer a nuestros clientes latinoamericanos una propuesta de valor disruptiva, sin letra pequeña y con cobertura de hurto, que es especialmente novedoso en la región", añade García-Lozano.

La startup de seguros nació en España a finales de 2018 y desde entonces ha alcanzado los 150.000 clientes y unos ingresos por primas de aproximadamente 23 millones de euros y algo más de 10 millones en ingresos directos. Unas cifras que esperan duplicar anualmente. "En 2023 hemos acabado con unos 150.000 clientes, de los cuales unos 80.000 son de España, unos 50.000 de México y unos 10.000 de Portugal. Para el año 2024 estaremos en el doble, España pasará de los 100.000 claramente, México está sumando unos 10.000 clientes nuevos al mes. Más de la mitad de los clientes vendrán de Latinoamérica. Esperamos que Chile y Perú aporten entre 20.000 y 25.000 clientes cada uno", detalla el CEO de Insurama.

Una evolución similar espera el directivo que experimenten sus ingresos. "Los primeros años crecimos poco, pero a partir de 2022 estamos duplicando ingresos anualmente. Hemos terminado 2023 en 23 millones de euros en primas y la mitad en ingresos directos y para el 2024 pensamos volver a duplicar hasta más de 40 millones en primas y hasta cerca de 25 millones en ingresos directos. Y este crecimiento no viene solo por los nuevos países, una parte muy importante es por seguir potenciando España y México", detalla García-Lozano.

La previsión de Insurama con respecto a estos dos países pasa por qué su negocio en México se triplique en 2023, mientras que el de España se multiplique por dos. Un crecimiento que por el momento no contempla Europa más allá de España y Portugal. "En su momento abrimos en Italia, pero vimos que había más complejidad y decidimos poner el foco en Iberia y Latinoamérica. Por muchos motivos, temas culturales, afinidad, la forma de trabajar, hábitos de compra…", explica. Aunque en estos momentos Europa no está entre sus planes, García-Lozano no descarta que en algún momento, más a largo plazo, den el salto, aunque probablemente se produciría por la absorción de una compañía más pequeña que empezando de cero.