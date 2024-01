La última rueda de prensa de Dancausa, la única CEO del Ibex

María Dolores Dancausa, la única CEO del Ibex en este momento, celebrará mañana su última rueda de prensa como primera espada de Bankinter. "A día de hoy todavía me sigo poniendo un poco nerviosa cuando me rodeo de medios de comunicación", decía al agradecer el accésit al Premio Tintero que se le entregó hace apenas dos meses por parte de la APIE, la Asociación de Periodistas de Información Económica, que se llevaba por tercera vez en sus 13 años al frente del banco.

"Soy un poco impetuosa y digo lo que pienso, a veces me paso de frenada, he sufrido algún tirón de orejas, pero trato de decir lo que realmente creo aunque a veces no sea políticamente correcto", así se expresó entonces y todo parece que volverá a hacerlo este jueves tras dejar relevantes titulares que han poblado la prensa económica durante más de una década.

Sus mensajes, lejos del encorsetamiento habitual de la comunicación corporativa, le han servido para colocar a Bankinter en boca de todos, además de consolidarla como una de las entidades más sólidas y rentables de Europa en todos los ránkings de los supervisores y de abrir la puerta a la sostenibilidad.

En estos años, Dancausa también ha apostado por diversificar las fuentes de ingresos de la entidad, con la ampliación de las geografías en las que opera y la llegada a Luxemburgo, Portugal e Irlanda, donde Avant Money está consiguiendo un importante crecimiento.

Ahora, da un paso a un lado y seguirá ligada al banco como presidenta no ejecutiva. Desde esta silla, de forma más discreta, seguirá ondeando la bandera de los mensajes libres, independientes y de las mujeres con opinión propia que convertirán al banco naranja en la primera empresa del Ibex35 con dos mujeres al frente, una como presidenta y otra como consejera delegada.

A los mandos de Bankinter se quedará Gloria Ortiz que, a partir del próximo mes de marzo se alzará también, salvo cambios imprevistos, con el título de la única consejera delegada del Ibex. La hasta ahora directora general de banca comercial en la entidad se conoce "al dedillo" la casa y aspira a seguir los pasos de su predecesora.

Jubilación de Pedro Guerrero

La salida de Pedro Guerrero de la presidencia no ejecutiva de Bankinter constata el cambio en la cúpula de la entidad, cuyo consejo de administración ha agradecido la labor desempeñada durante más de dos décadas. El que fuera presidente de la Bolsa de Madrid a finales de los años 80 ocupaba su cargo en el banco desde abril de 2007 y cedió los poderes ejecutivos apenas un lustro después.

"Ha sido artífice y pieza fundamental de la estrategia de Bankinter durante las últimas dos décadas, aportando sus profundos conocimientos financieros, de mercados, sostenibilidad y buen gobierno al desarrollo de la entidad y a su consolidación como un banco de referencia a nivel europeo", señalaron desde el banco al anunciar el fin de su etapa como presidente.