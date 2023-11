Mejoran las perspectivas de los seguros de vida riesgo para los corredores de seguros

El 76,5% de los corredores especializados en el ramo de los seguros de vida-riesgo pronostican que su negocio crecerá en los próximos años. Son los datos que maneja Aegon tras una encuesta en el sector.

I Informe del Corredor de Seguros en España: perspectivas, digitalización y retos. Corroborando la tendencia alcista señalada por la red mediada, un 53,1% de los asegurados encuestados estiman que este segmento de negocio seguirá desarrollándose.

Sobre los motivos para contratar este tipo de producto, un 57,6% afirma que lo hace para sentir la tranquilidad de saber que su familia está protegida. Le siguen el 22,8% de los tomadores de esta clase de pólizas, que dicen que el principal motivo es anticiparse a posibles problemas financieros en caso de fallecimiento y, en el 13% de los casos, se busca contar con recursos económicos si hay invalidez.

Por otro lado, entre los encuestados que no disponen de seguros de vida-riesgo, el principal motivo para no contratarlo es "no habérselo planteado nunca" (36%). Un 35,1% alude a razones de precio, mientras el 27,9% considera que no necesita un producto asegurador de estas características. Principales riesgos para el ramo en los próximos años

Eventualidades a las que podría hacer frente el ramo de los seguros vida-riesgo

El 53,1% de la red mediada encuestada destacaría el deterioro de la situación económica y la del poder adquisitivo. A este posible inconveniente le siguen la entrada de nuevos competidores capaces de hacer una selección de riesgos más exhaustiva o basada en herramientas digitales (33,6%). Y el aumento de la esperanza de vida que conllevaría un riesgo implícito a largo plazo para las aseguradoras (28,6%).

Atendiendo al grupo reducido de mediadores que no comercializan los seguros de vida-riesgo o lo hacen de forma poco habitual, los motivos fundamentales radican en el hecho de considerarlo un nicho de mercado copado por los bancos (39,6%) así como la falta de demanda, debido a que la sociedad no ve necesidad de tener disponer de estos seguros (23%).