Agustín de la Cuerda (Allianz Commercial): "Queremos llegar a un 16% de cuota de mercado creciendo dos puntos anuales"

Allianz ha lanzado este año de manera oficial la marca Allianz Commercial con el objetivo de dar servicios a los clientes empresariales de compañías de lo que ellos clasifican como MidCorp, entre 300 y 500 millones de euros, y LargeCorp, más de 500 millones. Una estrategia conjunta que aúna los equipos de Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) y las entidades locales de Allianz en cada país como es el caso de Allianz Seguros en España.

"Hasta ahora teníamos dos equipos independientes entre ellos, que no estaban coordinados. Ganábamos en especialización pero perdíamos en sinergias. Ahora ofrecemos una propuesta única al cliente de Allianz. Hemos cogido todas las capacidades del grupo y las hemos juntado para ofrecérselas a clientes y mediadores. Es una decisión que el mercado está recibiendo especialmente bien", explica en una entrevista a elEconomista.es Agustín de la Cuerda, director general de Allianz Commercial para Iberia y subdirector general del Área de Empresas y Reaseguro en Allianz Seguros en España.

Con este movimiento el grupo asegurador busca potenciar su posición en el mercado. "El objetivo es alcanzar una cuota de mercado del 16% en el corto plazo, con la ambición de crecer dos puntos por encima de mercado de manera sostenible", adelanta el directivo. Una meta que ya han logrado en los segmentos corporativo y empresas pequeñas, sin embargo, en MidCorp están en torno al 7% de participación de mercado. "Esto es lo que refleja que hay una parte del mercado donde estamos perdiendo oportunidad", detalla. El objetivo es alcanzar esta barrera de aquí a tres años.

La creación de la nueva marca ha venido acompaña de la organización de una nueva estructura con once nuevas regiones, que reúnen las seis unidades regionales actuales de AGCS con los negocios de seguros empresariales nacionales de Allianz. Cada región está dirigida por un director general, de la Cuerda en España, que representa el negocio integrado ante los clientes y socios distribuidores con un enfoque comercial más coherente y un conjunto más amplio de soluciones. Estas regiones reflejan las características de cada uno de los mercados, con sus particularidades, y se basan en la proximidad geográfica.

El año pasado el negocio integrado de Allianz Commercial generó 19.000 millones de euros en primas brutas en todo el mundo. El grupo no hace públicas las previsiones económicas de cara a cierre de año pero el directivo se muestra optimista y adelanta que el ejercicio tiene "buena pinta". "La respuesta del mercado a la nueva organización ha sido muy buena, hemos detectado un incremento de la actividad y esto es lo que nos hace ser especialmente optimistas para el cierre del año y particularmente para el periodo 2024/2026. La reacción del mercado está siendo extraordinariamente buena", augura de la Cuerda.

El directivo explica que al tratarse de un negocio centrado exclusivamente en empresas juegan con cierta ventaja a la hora de enfrentarse a la inflación y la subida de las primas. "Obviamente tenemos inflación y es el parámetro que más nos afecta, pero no es como autos, donde es la principal preocupación. En el negocio de empresas no hay una transferencia tan directa y rápida al incremento del coste medio. Mientras que el negocio está saneado y no tiene una gran siniestralidad de frecuencia esto nos ayuda mucho a contener costes y a partir de ahí a contener precios y eso va muy en favor de ayudar al cliente en una etapa de dificultades económicas", explica.

Por mercados, España es actualmente uno de los países de Europa con mayor potencial de crecimiento para la aseguradora. "En Allianz Commercial tenemos un equipo especializado de 250 personas y el soporte comercial del Allianz Seguros", explica el directivo. La aseguradora acaba de abrir nuevas oficinas en Madrid, en la calle Ramírez de Arellano.

Principales áreas de negocio

Aunque Allianz Commercial tiene puesto el foco en medianas y grandes empresas hay sectores que destacan por encima de otros en su cartera. El mejor ejemplo de ello es construcción. "Esta línea de negocio es una de las más importantes para la región. Tenemos actualmente varios clientes de firmas cotizadas en el Ibex con una gran huella internacional", destaca de la Cuerda.

Esta área de negocio ha crecido un 45% en los dos últimos años en el nicho de grandes empresas gracias, en parte, a grandes obras de ingeniería civil tales como puentes, túneles o canales. "Ahora la idea es llevar todo es conocimiento a la empresa de tamaño medio y poder aprovecharlo", asegura.

El directivo explica que construcción es uno de los segmentos que más volumen de negocio aporta aunque destaca que hay otros más pequeños en los que también copan una posición importante en el mercado. "En otros casos somos líderes en segmentos que no tienen tanto volumen pero que nos resultan interesantes, como entretenimiento. Somos el líder mundial en seguros de cinematografía, y hemos superado ya cifras prepandemia", destaca.

Con respecto a este segmento, de la Cuerda destaca que el crecimiento de los seguros en entretenimiento en España está creciendo considerablemente "dada la dilatada experiencia en asegurar grandes producciones". "Estamos muy contentos con el desarrollo de los últimos meses", celebra el director general de Allianz Commercial para Iberia.

Otro de los segmentos en los que está centrado Allianz Commercial es en ciber, sobre todo, si se tiene en cuenta que los siniestros cibernético han repuntado este año a medida que los grupos ransomware continúan evolucionando sus tácticas. La aseguradora espera un repunte del 25% en el número de reclamaciones anuales a finales de año. "Observamos un aumento extraordinario en temas como ransomware y en la captura de datos que deriva en la extorsión al clientes. Solo en ransomware observamos un aumento de los siniestros del 50% en el mercado global y en total aumenta un 25%", de la Cuerda.