Dancausa (Bankinter) pide al Gobierno no dilapidar el potencial del país por "ambiciones personales" y costes inasumibles

La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, lanzó este martes un nítido mensaje de advertencia al Gobierno en funciones. La banquera elogió el potencial que tiene el país y avisó al Ejecutivo que no lo dilapide por "aspiraciones personales" con costes inasumibles.

"Hace falta volver a unas normas básicas, que son claramente más dosis de libertad y menos dosis de intervencionismo para que ese potencial que tiene España se traduzca en realidades", elaboró durante su intervención en el "30 Encuentro del Sector Financiero" organizado por ABC con el patrocinio de Deloitte.

"Sería un error dilapidarlo en base a ambiciones personales para alcanzar metas a corto alcance y a unos costes absolutamente inasumibles", denunció.

La banquera subrayó de forma particular las oportunidades que se abren al país y a las empresas cuando los fondos NextGeneration UE comiencen "a ejecutarse de verdad".

En otro momento de su intervención arremetió contra las pretensiones del PSOE y Sumar de prolongar el impuesto a la banca cuando se le preguntó sobre la fórmula de Bankinter para cotizar por encima de su valor en libros, a diferencia del resto del sector. "La confianza de los inversores en muy dependiente de la confianza de los inversores en España", deslizó.

"Si los niveles de intervención son mayores, si los niveles de libertad son menores, si se cambian las reglas de juego a mitad de partido y eso no es un buen indicador de que el país goza de una buena seguridad jurídica", agregó, para alertar sobre el riesgo a ahuyentar a los inversores con este marco.

"Si las empresas cada vez tenemos menor capacidad de decisión y esta se transfiere a comisarios políticos, yo creo que es lógico que el inversor busque otros mercados donde no tiene estos problemas", subrayó.