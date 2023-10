La banca recibe 42.800 peticiones de familias para lograr alivio financiero en sus hipotecas

Hasta 42.800 hipotecados han solicitado acogerse a las medidas de alivio financiero aprobadas por el Gobierno hasta julio pasado. Son operaciones por un saldo prestado de 5.367 millones de euros, de las que el 8% han sido resuelvas aplicando las soluciones fijadas en el Código de Buenas Prácticas, un 40% han resultado denegadas y el 50% restante se encuentra en proceso de estudio y pendiente de respuesta.

"El 90% de las denegaciones se producen por no cumplir con los criterios de elegibilidad", explicó este lunes el director general de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución del Banco de España, Ángel Estrada, durante un encuentro para exponer el último Informe de Estabilidad Financiera donde el organismo trasparenta el recurso de las familias a las medidas de alivio financiero.

La cifra está lejos del millón de beneficiarios potenciales estimado por el Ejecutivo cuando arbitró el nuevo Código de Buenas Prácticas. El mismo Banco de España estimó en el arranque del año a 550.000 el universo potencial de hogares al que se dirigían las ayudas, pero limitó a 200.000 las que reunirían el perfil o pasarían todos los filtros para poder optar a las soluciones previstas -para su cálculo tomaba de base una subida de 400 puntos básicos en los tipos-.

El nuevo Código es una versión superior del vigente desde 2012 para ayudar a las familias con el alza de los tipos porque amplía el espectro de potenciales beneficiarios. Podrán acogerse al mismo quienes hayan visto incrementarse al 40% los ingresos que deben destinar a sufragar la cuota de amortización del préstamo y contasen con una renta familiar de hasta 29.400 euros anuales.

El código obliga a los bancos que se adhieran al mismo a aplicar a sus clientes moratorias de pago, congelación de cuotas, cambios de préstamos a tipos variables a otros fijos o facilidades, con menores comisiones, para amortizar de manera anticipada la deuda.

Según los datos del Banco de España, el volumen de deuda vinculada a solicitudes de alivios con el Código de 2012 se mantenía el pasado año en 589 millones de euros, procedente de 5.800 operaciones, y ahora rebasa los 5.300 millones y 42.800 solicitudes hasta julio pasado. Del nuevo código son 19.700 operaciones, por un valor de 2.458 millones.

"Se aprecia, por tanto, un notable impulso en el recurso a esta facilidad por parte de los deudores hipotecarios", indica el organismo en el informe.

En cuanto a los solicitantes, Estrada, expuso que frente a los valores promedio de la cartera hipotecaria en las operaciones que han solicitado acogerse al Código se observa un nivel de renta "un poco más bajo de media", con valoraciones de viviendas también inferiores (solo podían acogerse aquellas con una tasación inferior a 300.000 euros) y con ratios de valor del inmueble sobre la vivienda (loan to value) y peso de la cuota sobre los ingresos (loan to incompe) "un poquito más altos". "Parece bastante lógico porque se dirigía a hogares más vulnerables", infirió.

En términos relativos representa, sin embargo, apenas un 0,4% del número total de hipotecas vivas, aunque aún es pronto. El nuevo Código arrancó en enero y el director general del Banco de España recordó que las incidencias o apuros en hipotecas tardan en manifestarse porque es lo último que se deja de pagar.

En la misma línea juzgó "prematuro" valorar si hay que ampliar o no su espectro como quiere el Gobierno en funciones, y abogó por esperar a ver su resultado antes de adoptar nuevas soluciones.

Apuntó que en los hogares se está observando un recuperación de parte del poder adquisitivo que se perdió "de forma significativa" con la inflación y subida de tipos, y han limitado la tensión hipotecaria con amortizaciones anticipadas tirando de la hucha de ahorro.

Sin embargo, también avisó de que "todavía queda un 30% de hogares e hipotecados" que aún verán incrementada su cuota de amortización o el precio de la misma porque deben repreciarse en 100 puntos básicos hasta junio del próximo año.