El capital riesgo en España tiene una hucha de 6.000 millones para invertir

El capital riesgo en el mercado español cuenta con 6.000 millones de euros de hucha para invertir en los próximos años, cifra récord. Así lo confirmó Oriol Pinya, presidente de Spain Cap, durante la conferencia de LPs & GPs organizada por EY y la propia patronal este mismo miércoles en Londres con la presencia de más de 80 fondos e inversores del panorama nacional e internacional.

Pese a ello, en el sector tienen claro que "no va a ser un gran año en términos de inversión". Con esta frase resumía los datos del mercado del capital privado el propio Pinya, que apuntaba que la industria de M&A ha registrado, hasta el cierre de septiembre, 4.200 millones de euros en transacciones, un 44% menos que en el mismo periodo del año anterior. Estas cifras se explican por la ausencia de grandes operaciones y el parón que están registrando las de mediano tamaño.

"Hay cinco o seis grandes operaciones que todavía no se han cerrado y mejorarán la cifra", recordaba Pinya, pero esto no servirá para volver a cifras comparables con las de los últimos años, cuando se alcanzaban datos "muy sobresalientes". En cambio, no todos los datos van a la baja, el presidente de SpainCap también aprovechó para recordar que en los últimos años el valor del private equity y el venture capital en España se ha doblado y los grandes GPs continúan invirtiendo en nuestro país.

Juan López del Alcázar, socio director de Estrategia y Transacciones de EY, abrió el evento recordando que "los datos de este año muestran que la industria de Capital Privado en España continúa gozando de buena salud y, aunque el contexto económico se ha mantenido incierto, queda patente que los inversores, especialmente los internacionales, siguen encontrando en España una oportunidad atractiva por la calidad de los proyectos disponibles".

En el lado del venture capital, Pinya apuntó que esta industria está todavía "muy activa" pese a que también ha sufrido la caída de los volúmenes con 713 millones de euros hasta septiembre (-43%) por la ausencia de grandes operaciones.