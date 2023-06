BBVA sufre una caída de todos sus canales online

BBVA ha sufrido este sábado una caída total de sus distintos canales online: desde la web del banco como su app, así como los cajeros y las tarjetas. Además, los teléfonos de atención al cliente están colapsados, según denuncian numerosos usuarios.

"Buenas tardes, estamos teniendo problemas de acceso en la web y app. Los equipos técnicos están trabajando en ello para restaurar el servicio lo antes posible. Los cajeros están operativos. Sentimos las molestias. Gracias", reza el mensaje de BBVA España en Twitter.

"Los cajeros no funcionan, estoy intentando ver mi cuenta y no me deja", "Horas intentando entrar a la app y web, reiniciando, borrando datos, reinstalando la app. A ver cuándo es lo antes posible"; "ya van unas cuantas horas ... cuando tendremos el servicio por el cual pagamos", fueron algunas de las quejas de los usuarios de BBVA.