El efectivo pierde peso en las pymes: un 77% aceptan ya los pagos digitales

Los crecientes hábitos digitales de los ciudadanos, unido al desafío que la pandemia representó en términos de actividad para los negocios más pequeño, surten de catalizador a la transformación digital de las pymes. Hoy el 77 de las pymes españolas y pequeños comercios aceptan pagos digitales frente al 66% que lo hacía en 2022, y contrasta con la renuencia que predominaba unos años atrás.

Su adopción oscila, sin embargo, según sectores de actividad y mientras que en sectores como el del retail, alimentación o bebidas es casi generalizada (los aceptan un 91%, 86 y 84%, respectivamente), otros como entre las pymes del ámbito ligado a la educación (65%) continúan a la zaga.

Son algunas de las conclusiones de un informe de Visa y Dynata1 en base a un estudio efectuado por la entidad de pagos en más de 800 pequeños comercios en España, donde una mayoría asegura que su facturación ha crecido desde que tienen habilitados los pagos digitales y va desplazando al efectivo en la elección de sus clientes.

El 54% de las pymes encuestadas estima que su volumen de negocio ha crecido entre un 6% y un 15% desde que comenzaron a aceptar pagos digitales, un 65% está convencida de que el ticket medio de consumo se ha elevado tras implantarlo y revelan que es el método elegido por los clientes en el 37% de las operaciones.

Para el responsable de Comercios y Aceptación de Visa en el sur de Europa, Roble Dorronsoro, es una "gran noticia" comprobar que "cada vez son más las pymes que conocen el valor añadido que les aportan los pagos digitales en sus negocios" y reitera el compromiso de la empresa de medios de pago por ayudar a los pequeños negocios con la digitalización.

"No podemos olvidar que hay que seguir apoyando a ese 23% de pymes que todavía no aceptan pagos digitales. En 2020 en Visa nos comprometimos a acelerar la digitalización de 8 millones de pymes en Europa, poniendo a su disposición una red de pagos global, rápida y segura, así como nuevas maneras de aceptar pagos digitales con un smartphone y sin necesidad de contar con un terminal, tales como la tecnología Tap to Phone"", recuerda.

Entre los factores que las pymes valoran para adoptar los pagos digitales sobresale la seguridad y las herramientas de prevención que les ofrece el sistema, siendo el factor citado por el 76% de las empresas; otro 66% considera que reducen el riesgo de no ser pagados, y el 67% lo considera un método más fácil que otros medios de pago.