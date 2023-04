Mapfre sube un 5% los precios en autos por la inflación

Mapfre ha encarecido una media del 5% los seguros de autos en España por efecto de la inflación. "El incremento se hace basado en los perfiles individuales del riesgo y habrá clientes que tendrán un incremento por debajo del 5 y otros por encima", explicó el director financiero del grupo, Fernando Mata, durante la presentación de resultados de la aseguradora, que precisamente vio caer el beneficio en España al dispararse los costes de los siniestros por la inflación y un aumento del 8,5% en el baremo sobre daños personales.

El beneficio generado en la región de Iberia (España y Portugal) se redujo un 34,1% interanual, hasta los 67,3 millones de euros, pese a crecer un 30,9% en ingresos y alcanzar una facturación de 3.328 millones. Este retroceso, provocado por el complicado momento del seguro de autos, hizo que la región de Latam (Brasil, México y países del Centro y Sur del Continente) se erigiese como el principal contribuidor al beneficio con 93,8 millones (166,6%), aún creciendo un 14,9% en ingresos, hasta los 2.357 millones.

Mata expuso que Mapfre se anticipó a otras compañías al anunciar que ajustaría los precios al riesgo individual de los clientes para encarar la desafiante situación y reconoció que esto se ha traducido también en un "menor apetito por la nueva producción" y una "ligera reducción de la flota".

El problema es sectorial porque la industria se tropezó con una inflación galopante en 2022 y que continúa en 2023, justo cuando se ha restablecido la frecuencia de siniestralidad preCovid, las cuantías indemnizatorias de los daños personales establecidas en el baremo de auto se han elevado un 8,5% este año y el 4% el pasado y los precios de las pólizas están en sus precios más bajos en una década por la fuerte rivalidad del ramo.

En Mapfre y según reconoció Mata, eso implica que el ramo resulta deficitario en España, pero se mostró confiado en que recuperá margen con las medidas adoptadas en adaptación de precios a riesgos individuales de clientes y porque ha reforzado las medidas de eficiencia.

El indicador que mejor mide esta situación es el ratio combinado (ingresos menos gastos) y en seguros de autos ha pasado desde el 103,8% del primer trimestre del pasado ejercicio, que ya era deficitario al exceder el 100%, al 106,3% a finales del pasado mes de marzo.

Esta situación provocó que el ratio combinado del conjunto de no vida subiese desde el 98 a 98,5% (al 99,8% en Iberia, donde refleja que la situación de autos lleva casi a déficit también todo el ramo de no vida). Por regiones y según este ratio más amplio, que incluye otros seguros como salud, hogar, empresas, etc, en Brasil experimenta, en cambio, una mejora sustancial, al bajar desde el 104,6 al 81,6%. Indicó que también ocurre en Estados Unidos, geografías donde van adelantadas en las medidas desplegadas el pasado año y que continúan en España por lo que también debería darse aquí esa mejora progresiva.

