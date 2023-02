BBVA ficha a la mexicana Sonia Dulá para relevar en el consejo a la histórica Rodríguez Vidarte

BBVA propondrá a los accionistas incorporar a la economista mexicana Sonia Dulá al consejo de administración en sustitución de Susana Rodríguez Vidarte, una histórica que se incorporó al máximo órgano de dirección en 2002 cuando Francisco González era presidente. Preserva así la cuota femenina en el 40%, al tiempo que eleva al 73% los consejeros independientes (11 de 15 miembros) y gana representación internacional.

Su propuesta la formulará en la junta de accionistas que celebrará el banco el 17 de marzo en Bilbao y que, entre los puntos del orden del día incluye también capacitar al consejo para amortizar el capital del banco en hasta un 10%. Se trata de una medida para dotar flexibilidad al consejo a fin de que pueda utilizar a futuro la fórmula de la recompra de acciones y amortización para mejorar la remuneración del inversor.

El recambio de Rodríguez Vidarte será el único, ya que el consejo propondrá reelegir por otro mandato de tres años a Raúl Galamba, que accedió al órgano de administración en 2020; al externo Carlos Salazar y a las independientes Lourdes Maíz y Ana Revenga.

Nacida en 1961 en México, Sonia Dulá es licenciada en Economía por la Universidad de Harvard, Magna Cum Laude, y tiene un MBA en Finanzas por Stanford Graduate School of Business. Cuenta con un profundo conocimiento en banca, al haber ocupado cargos ejecutivos de máxima responsabilidad en entidades financieras internacionales con presencia en América Latina. Comenzó su carrera profesional en Pemex. Después, fue directora ejecutiva y vicepresidenta de Mercado de Capitales para Latinoamérica de Goldman Sachs. En una etapa posterior, dirigió Grupo Terrum, fundó dos empresas digitales -Internet Group of Brazil y Obsidian- y fue CEO de Grupo Latino de Radio. Volvió al sector financiero para desempeñar funciones clave en las áreas de banca corporativa y banca privada de Bank of America Merrill Lynch para América Latina. Actualmente, entre otros cargos y actividades profesionales, es consejera independiente en Huntsman Corporation, Acciona y Acciona Energía.

Su incorporación está sujeta a la correspondiente verificación por parte del Banco Central Europeo (BCE) de los requisitos regulatorios de idoneidad para el ejercicio del cargo de consejera.