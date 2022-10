El 'compra ahora-paga después' llegará a la tienda física y al pago de facturas

El sistema BNPL (acrónimo de la expresión en inglés Buy Now Pay Later, es decir, "compre ahora y pague después") ha llegado para quedarse y su crecimiento exponencial en los próximos años llegará a la tienda física y al pago de facturas. Esto es algo que tiene muy claro el sector financiero, que se ha reunido esta mañana en la jornada empresarial "Las opciones de pagos flexibles, resultado del avance de la tecnología financiera", organizada por elEconomista.es, para analizar las los puntos clave de la flexibilización de los pagos.

Proponer una solución de buy now, pay later puede "multiplicar casi por cuatro la cesta media del comercio digital e incrementar hasta un 40% la conversión en el check out", reveló Alexandre Lima, Chief Marketing & Data Officer en Oney. "El dato es el petróleo de este siglo", aseguró Antonio Hernández, Global Sales Director de Microsoft, quien destacó que además de de permitir a las plataformas digitales vender más e incrementar sus márgenes, este sistema ayuda a las plataformas digitales a conocer mejor a sus clientes.

El beneficio no solo se queda en el prestamista, que es el comercio, también llega al consumidor. Según afirmó Ricardo Ribelles, principal Advisory Services de Mambu EMEA, este se encuentra con "una relación más acotada a la compra, simplifica el proceso y pierde presión al tener una sensación de relación más limitada con la transacción". El método BNPL ha sido impulsado en los últimos años, sobre todo con la pandemia, por la necesidad de los clientes. "Esta necesidad nace por la simplicidad del aplazamiento de pago y una experiencia mucho más integrada con el comercio", sentenció Ramón Billordo, director de negocio de Santander Consumer Finance, quien aseguró que los cálculos del banco apuntan a que en otros países en los que existía gran escepticismo a la hora de implementar este sistema, como es el caso de Alemania, el BNPL ya supone un 20% de los pagos en comercio electrónico.

Para Ángel Cuenca, responsable del Center of Excellence de medios de pago de Babel, la pandemia ha sido una "bofetada" y el sector no está dispuesto a "desandar lo aprendido". Según Cuenca, la flexibilidad de los pagos en Retail está muy avanzada, "pero hay otros ámbitos (como las grandes reparaciones) en los que debemos ser capaces de establecer un comercio unificado y estar en el mundo físico". Para el director de marketing y datos de Oney, Alexandre Lima, aunque los comercios están retrasando más la implementación de sistemas como el compre ahora y pague después, "solo cuestión de tiempo que los establecimientos físicos aceleren su implementación".

"Estamos hablando mucho del gran comercio, pero imaginemos como esto puede ayudar desde una institución financiera al autónomo", reflexionó Ricardo Ribelles, quien destacó la democratización que otorga la tecnología en este sentido. "Ahora estamos arañando la superficie, pero esto llegará mucho más lejos", dijo.

Pero el BNPL va más allá, llegará a las facturas. "Aunque el Retail es donde tiene más recorrido, ahora que se acerca el invierno lo encontraremos seguramente en el negocio de la energía, de los suministros o en el valor añadido de grandes compañías de reparaciones de calderas y servicios de mantenimiento", aseguró el responsable del Center of Excellence de medios de pago de Babel, Ángel Cuenca.

Los productos buy now, pay later permiten retrasar el pago o distribuir el coste en el mismo momento de realizar la compra en el punto de venta, normalmente en 3-4 cuotas, sin intereses. El modelo comercial se basa habitualmente en que la fintech o entidad que hace posible esta nueva forma de consumo obtiene un porcentaje del valor del pedido del comerciante, siendo gratuito para el consumidor siempre que pague en tiempo y forma sus plazos.

Debate regulatorio

El primer debate a nivel regulatorio está en si se trata de un préstamo o un pago, lo cual define qué marco regulatorio gobierna esta transacción, tal y como explicó el directivo de de Mambu EMEA, Ricardo Ribelles. Para Alexandre Lima existen varios prismas a considerar: "que la tecnología es la que habilita todo esto, cuánto estamos formados como sociedad para regular esto y que es fundamental que los reguladores inviertan en estimar el volumen agregado de préstamos en este sentido dentro del sistema financiero".

El sector coincide en que el BNPL ha crecido mucho en los últimos años, "en los que el dinero era casi gratis". Pero ese contexto está cambiando. "Habrá un cambio de los modelos y tendremos que asumir más riesgos", pues las condiciones monetarias se están endureciendo a toda velocidad.

Transformación digital

Álvaro López Barceló, director general del Tesoro, en su intervención inaugural, destacó la gran revolución que se ha producido en el sistema de pagos a consecuencia de la transformación digital. Entre ellos señaló la formación de partenariados entre entidades financieras y nuevos actores digitales, aunque indicó que "otras veces son los propios bancos los que están actuando a su vez como iniciadores y agregadores de pagos".

Otra de las grandes transformaciones ha venido de la mano de las transferencias inmediatas, sector en el que expresó "Bizum ha jugado un papel relevante": "Somos el primer país de la zona euro en volumen de transacciones inmediatas procesadas". Ante este nuevo entorno, señaló la apuesta del Banco Central Europeo por la emisión de un euro digital que ayudaría a seguir incrementando y unificando el mercado único.

Todo ello, va a necesitar de un entorno en el que predomine la ciberseguridad y un exhaustivo marco regulatorio, como el reglamento Mika, que presta especial atención a los criptoactivos que pueden convertirse en medios de pago. Por último, Álvaro López Barceló destacó el uso de Sandvox, que promueve la colaboración entre nuevos actores y las autoridades supervisoras.

Unión de dos mundos

Víctor de las Heras, global CFO de ID Financial, fue el encargado de cerrar esta jornada. Durante su intervención ha hecho hincapié en "la unión de dos mundos": "lo que se ha producido es un cambio de paradigma entre el mundo de pagos y la financiación. Se ha llevado a cabo una disrupción con el comercio electrónico, en el que el cliente pide inmediatez2, apuntó de las Heras.

Señaló, además, la importancia de educar al cliente para que conozca su responsabilidad en el sobreendeudamiento. En este sentido, Heras apuntó que las entidades financieras juegan también un papel muy importante en dar a conocer en por qué a un cliente no se le concede determinado préstamo. Asimismo, expuso el desconocimiento de los datos de endeudamiento del cliente como una de las problemáticas a las que se enfrenta el sector actualmente: "en España no disponemos del dato endeudamiento del cliente. Se debe avanzar hacia ese tipo de información". "El negocio ha venido para quedarse, es una transformación que veníamos realizando desde el pasado. Se va a extender al resto de sectores y servicios con independencia del importe", con estas palabras Víctor de las Heras finalizó su intervención.