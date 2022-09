Kruk acelera en España e invierte 90 millones en la compra deuda morosa

La firma polaca de gestión de cobro de deuda Kruk coge velocidad en España y dibuja ambiciosos planes de cara a futuro. "A nivel de grupo hemos invertido más de 160 millones de euros -en adquisición de portfolios de deuda morosa- y en España, hasta el día de hoy, tenemos cerca de 90 millones invertidos en lo que va de año", adelanta su directora general en España, Alina Giurgea.

Fundada en Polonia en 1998, la compañía desembarcó en España en 2015 con la integración de la plataforma Espand. Su inversión total en esos siete años asciende a 200 millones y el 45% -esos 90 millones- corresponden a la adquisición de cuatro carteras de deuda de entidades financieras sin garantías cerradas precisamente durante este año.

Aunque cada cartera tiene un precio, en función de sus características y riesgo, el precio medio suele oscilar en el mercado de promedio entre el 5 y 15% de la deuda adquirida, de forma que la exposición total final adquirida multiplica por varias veces el talón pagado.

"Se marca ya una nueva fase de desarrollo para nosotros", apunta la ejecutiva, convencida de que consolida la posición de la firma como un actor relevante del tablero. Giurgea se declara "muy optimista hacia el futuro" y desliza que "el desarrollo que hemos tenido hasta ahora se va, incluso, a acelerar".

Analiza más operaciones

Hasta junio -cuando llevaba invertidos 55 millones de euros en tres portfolios-, su inversión representaba el 30% de los 160 millones comprometidos por el conjunto del grupo. La firma trabaja en Polonia, donde hunde sus raíces y mantiene la sede, en Italia, Rumanía, República Checa, Eslovaquia y España. Su actividad principal es la compra de deuda con impagos para gestionar el recobro de una manera negociada y "amistosa", pero también tiene clientes a los que ofrece el recobro de sus fallidos.

"Los resultados del grupo son muy bueno y esperamos replicar esta estrategia en España", agrega el director of Strategic Transactions and Client Relations de Kruk España, Francisco Álvarez, quien asegura de que la firma se encuentra "en el buen camino" y aspira, por tanto, a trabajar con "las entidades financieras de consumo más grandes del sector".

"Somos optimistas, estamos mirando oportunidades y vamos a intentar cerrar el año con alguna inversión más si es posible, lógicamente sin volvernos locos. Somos muy racionales, las cosas las hacemos siempre muy pensadas y en progresión", apostilla.

El mercado de ventas de carteras experimentó en 2021 una notable reactivación que se ha, incluso, dinamizado durante este ejercicio sin que haya más fallidos. "Se pensaba que iba a venir una ola de impagos e íbamos a vamos a notar efectos muy adversos, pero este efecto se está retrasando y, aunque es difícil predecir, estamos analizando cada porfolio de una forma muy analítica", refiere Giurgea.

"El último ratio de mora bancario publicado -3,85% en julio, conforme a los datos del Banco de España- es de los más bajos históricamente desde hace diez o 15 años, lo cual quiere decir que no se está generando un nivel de mora muy alto y nosotros tampoco lo estamos viendo", añade Álvarez, si bien está persuadido de que llegará.

"Ahora, a día de hoy, la realidad macroeconómica es que tenemos un 10,5% de inflación. Eso significa que los que estemos pagados en doce nóminas estamos perdiendo uno de nuestros sueldos mensuales. La subida continua de tipos de interés implica un aumento de entre 100 o 200 euros en el pago de las hipotecas variables todos los meses para la gente que se tiene que ver en algún momento. Los datos del paro no son no son positivos... Entonces, en algún momento tiene que llegar. ¿Cuándo? No lo sabemos", agrega.

Deuda con menor antigüedad

"Lo que sí vemos es que las instituciones financieras se están preparando un poco y los portfolios que se están vendiendo tienen otro tipo de antigüedad, vemos portfolios un poco más frescos. Es decir, las instituciones tienen la tendencia de no esperar tanto y vender los portfolios más temprano", apunta a su vez la directora general.

La firma, en plena fase de contratación para reforzar su plantilla de 330 empleados tras las adquisiciones acometidas, está dispuesta a crecer también vía compras de otros operadores. "Estamos abiertos a cualquier oportunidad, estamos analizando absolutamente todo lo que pasa dentro del mercado y estamos muy concentrados tanto en lo que pasa a nuestros portfolios como en el ámbito de nuestros competidores porque la idea es estar en España a largo plazo", concede.

Copa un 9% de la deuda fallida de consumo

Kruk copó un 9% del valor nominal de los créditos al consumo fallidos vendidos en España hasta junio. Son cifras recogidas por el grupo en su informe financiero donde calcula que se colocaron operaciones de este tipo con un saldo nominal cercano a 3.000 millones y por las que se pagó 186 millones. Las cerradas por Kruk sumaron un valor nominal cercano a los 260 millones -no incluye inversiones posteriores a junio-. Dentro del grupo, fue la unidad que más inversión realizó, con el 31%, seguida por Rumanía (21%), Polonia (18%) e Italia (29%).