Ibercaja aparca 'sine die' la salida a bolsa y ya ha dotado un 40% del fondo de reserva

Ibercaja aparca 'sine die' su debut bursátil por la situación de los mercados y al haber activado ya la creación del fondo de reserva. "La salida a bolsa para nosotros hoy no tiene sentido ni existe la presión que teníamos antes, pero sigue siendo una opción estratégica que se valorará más adelante", explicó hoy su consejero delegado, Victor Iglesias, durante un encuentro para explicar la renovación del acuerdo del banco con Microsoft para avanzar en la digitalización.

El banquero aseguró que Ibercaja estaba decidida a salir al parqué el pasado febrero, pero las complicaciones importadas por la invasión de Ucrania lo frustraron. "Estábamos a punto y lo íbamos a hacer con las condiciones y precios que había", aseguró.

El permiso, previa solicitud, del Banco de España para constituir el fondo de reserva que exige la ley a los bancos de las antiguas cajas de ahorros como alternativa para no tener que cotizar dio la opcionalidad. Iglesias admitió que era algo en lo que en 2018 "no podíamos ni pensar en ello", pero que ha cambiado gracias al esfuerzo realizado en los últimos años para robustecer el balance. "Nos hemos dedicado a robustecer la solvencia, limpiar el balance y tener provisiones para futuro" sin penalizar los resultados como entonces y, por eso, ahora sí hay una capacidad para dotar el fondo de reserva que antes no tenía, expuso.

Desveló que el banco "lleva ya dotado el 40% de la hucha que tiene que tener a final de 2025", cuya cuantía total asciende a 325 millones. Su intención es completarlo antes y aseguró que será posible pese a los efectos que pueda tener en mora la subida de tipos, el freno a la economía y el impuesto anunciado por el Gobierno. "No tengas ninguna duda, vamos a llegar antes de 2025, en el peor escenario", afirmó, recordando que la rentabilidad del banco ha subido desde el 2 al 7% sin haber recogido ahí la subida de tipos.

En los últimos años refirió que ha reforzado el capital en 1.000 millones y la exposición problemática ha caído desde más de 5.000 millones a menos de 1.000 millones, con una tasa de provisiones además superior al 80%. Si lo completa en plazo desaparecerá por completo la exigencia de salir al parqué, aunque aseguró que el banco sigue pensando que es una apuesta "interesante". "Cuando las condiciones de mercado se den estaremos con las mejores condiciones de hacer una salida con las mejores valoraciones posibles, que es lo que se merece el proyecto y los accionistas", agregó.

A pesar de las incertidumbres reiteró los objetivos del plan estratégico -alcanzar una rentabilidad del 9%, una solvencia superior al 12% o un pay out del 60%-, aunque sí avanzó que actualizará "las palancas para llegar" ante el cambio de escenario macroeconómico y de tipos.