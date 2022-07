Calviño emplaza a la banca a conocer los detalles del impuesto la próxima semana

La banca tendrá que esperar a la próxima semana a conocer los detalles del impuesto anunciado por sorpresa la semana pasada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para recaudar 3.000 millones de euros en dos años con cargo a sus balances o cuentas. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, departió esta mañana durante más de dos horas con los primeros espadas del sector, pero la nueva figura se conocerá a través de la proposición de ley que llevará la próxima semana al Congreso.

Así lo admitió la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital tras el encuentro y lo confirmaron después la presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán, y el director general de CECA, José María Méndez. Calviño expuso que su detalle se negociará con los grupos parlamentarios para incorporar "las mejoras más adecuadas".

Ambos reconocieron que las posturas son discrepantes y, mientras el sector cuestiona tener que pagar un tributo excepcional, el Ejecutivo dice que tiene que "arrimar el hombro" (en palabras de Calviño) para ayudar a los más vulnerables a encarar la desbocada inflación.

La vicepresidenta defendió la adopción de este tributo para repartir "los esfuerzos", excusando que el sector financiero no tendrán grandes impactos por la situación creada por la guerra y sí se está viendo ya beneficiado por el aumento de los tipos de interés en sus márgenes. Aseguró que, pese a la discrepancia, el sector financiero comparte la importancia de salvaguardar las finanzas públicas y no incurrir en déficits superiores, a la vez que se va reduciendo la carga de la deuda.

Desde la banca, AEB y CECA, mostraron su disposición a "seguir apoyando a la economía española, familias y empresas" y agradecieron "que se nos escuche como sector", pero también advirtieron que, con las actuales incertidumbres, no es el mejor momento. "El sector, más que nunca tenemos que estar preparados y fuertes para ayudar a la economía", indicaron.

"Nos preocupa el impuesto, pensamos que no es el momento y tampoco es la medida que pueda resolver los problemas, no ayuda a controlar la inflación no ayuda a mejorar el crecimiento ni al empleo", expuso la presidenta de la AEB.

"No es el camino adecuado", agregó el director general de CECA, en alusión a que castiga a la banca española frente a la de otros países cuando "estamos dentro de la UE, competimos con otros sujetos para captar depósitos, captar activos y captar inversiones".

Razonó que la banca ya soporta además varios tributos excepcionales como el de actos jurídicos documentados, que en Europa afrontan los clientes al firmar la operación crediticia que grava.

La reunión de máximo nivel se había convocado inicialmente para valorar la marcha económica, las medidas anunciadas ayer por el BCE o cómo evitar la exclusión financiera, pero donde el impuesto extraordinario era protagonista tras su sorpresivo anuncio

La simple formulación de un tributo 'ad hoc' a la banca para que soporte costes sociales de la crisis generada por la inflación provocó renuencia en el sector desde el principio al temer un encarecimiento de su financiación que afectaría al crédito e impactaría en la solvencia. La mayor crítica la formulaba la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, precisamente en la víspera del encuentro al cuestionar con dureza el tributo y avanzar la intención de plantar batalla si encuentra resquicios legales para hacerlo.

Precisamente la ausencia de responsables de Bankinter ha sido una de las notas del encuentro, donde han asistido los presidentes de BBVA, Carlos Torres; de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri; de Sabadell, Josep Oliu, y de Unicaja, Manuel Azuaga, junto al consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez.

En representación del sector y resto de entidades han intervenido también la presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán; el director general de CECA, José María Méndez, y la secretaria general de Unacc, Cristina Freijanes.

También ha asistido el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y la subgobernadora, Margarita Delgado, y desde el ministerio y junto a Calviño, el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García, y el secretario general del Tesoro, Carlos Cuerpo Caballero.