Fernando Summers sustituye a Elena Betés, fundadora de Rastreator, como presidente de la compañía

Fernando Summers será el nuevo presidente de Rastreator. Summers mantendrá su actual papel como CEO que ocupa desde el año 2013 y sustituye en el cargo a Elena Betés, fundadora de Rastreator hace ya 14 años.

El bróker explica en un comunicado que Elena Betés deja su puesto para emprender un nuevo reto y trasladarse a la sede en Estados Unidos de Red Ventures, la matriz a la que pertenece el comparador desde 2021 tras su adquisición de Penguin Portals y de Preminen, grupo al que pertenecía Rastreator. "Betés liderará nuevos proyectos en la compañía americana dejando atrás al comparador, que fundó en 2009 y que ya cuenta con más de 170 empleados", explican.

Fernando Summers, presidente y CEO de Rastreator, afirma que "es un verdadero privilegio asumir este nuevo papel en la compañía y sobre todo, un reto por delante absoluto para seguir el legado que ha dejado Elena en esta casa. Continuaremos trabajando como la gran familia que somos para ayudar a los clientes al máximo y espero que podamos seguir siendo una compañía referente en España".

Aplicar el conocimiento de Rastreator

Por su parte, Elena Betés, fundadora de Rastreator, añade que "haber podido fundar una empresa como Rastreator que aúne los valores y la cultura que siempre he defendido es un hito imborrable en mi carrera profesional. He disfrutado y aprendido de los mejores durante todos estos años y no puedo estar más agradecida. Ahora, con este nuevo horizonte, espero poder seguir aportando todo mi conocimiento adquirido liderando durante todos estos años Rastreator en mi nuevo reto en Red Ventures".

La empresa afirma que Fernando Summers así como el resto del equipo de la compañía, "continuarán desempeñando su trabajo como hasta ahora manteniendo la cultura Rastreator y poniendo el foco en el cliente para tratar de ser la herramienta de ayuda global por excelencia".

El Nuevo Rastreator

El hasta ahora comparador líder en España, creado hace ya 14 años, anunció el pasado mes de enero un paso más en su estrategia evolucionando hasta convertirse en una plataforma de ayuda multicanal.

De este modo, Rastreator ha dejado de ser solo una herramienta de comparación, donde era el usuario el que realizaba la comparativa y tomaba la decisión que consideraba más adecuada, para ofrecer a los clientes toda la información y ayuda necesaria para tomar las mejores decisiones en torno a sus productos financieros.