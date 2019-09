Bankia rechaza que Rato sacara a bolsa la entidad para asegurarse su puesto

San Fernando de Henares (Madrid), 30 sep (EFECOM).- El abogado defensor de Bankia ha negado este lunes ante la Audiencia Nacional que sus antiguos administradores, liderados por el expresidente, Rodrigo Rato, sacaran a Bolsa la entidad para garantizarse su puesto, y ha puntualizado que fue una decisión guiada por la "voluntad de defensa y salvaguarda" del interés colectivo.

Aunque sólo dos acusaciones particulares piden multas millonarias para el banco como responsable penal, el letrado Joaquín Burkhalter ha tratado de refutar una de las principales tesis de la Fiscalía, y ha avalado el salto al parqué de julio de 2011, que fue "supervisado desde el principio por distintos organismos".

Ha explicado que las circunstancias del entorno, donde "había una imposibilidad de encontrar en el mercado un mirlo blanco" que participara en el capital de la entidad, junto con el inconveniente que planteaba una posible entrada del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que habría "reducido el control de los accionistas", dejaron como única opción el debut bursátil de BANKIA (BKIA.MC )

Por tanto, ha dicho, "no es correcta" la afirmación de la fiscal Carmen Launa, que en su escrito de acusación señala a los cuatro exgestores y a otras once personas -incluidos los exconsejeros con presencia en los comités de auditoría, el interventor y el socio auditor- por anteponer sus intereses "privados" a los de "la ya entonces cuarta entidad financiera".

Tanto es así que, en cualquier caso, "la apelación al FROB sólo dependía de éste y de su disposición de capital público, no de los administradores de BFA-Bankia", ha añadido el letrado.

Asimismo, ha insistido en la "continua y estrecha" supervisión del "Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y el propio FROB", que no se opusieron a la salida a BOLSA (BIMBOA.MX )

Por tanto, "no tiene sentido que se diga que la crisis era predecible, que se sabía que se iba a necesitar ayudas públicas un año después", ha aseverado Burkhalter, que ha enfatizado que "el problema de viabilidad de BFA fue sobrevenido" pues, "de haber tenido dudas", el regulador no sólo "no hubiera permitido" la operación, sino que además "habría sancionado" al grupo.

Mención aparte ha dedicado a la presunta falsedad del folleto que se entregó a los inversores, una documentación que, ha incidido, "informaba de forma fiel y exhaustiva de la situación y de los riesgos de la entidad" gracias al trabajo de "asesores financieros, bancos de inversión y firmas de auditoría".

Tal como hiciera durante el trámite de cuestiones previas, el abogado ha puesto en tela de juicio la legitimación de algunos de los minoristas representados por la asociación Adicae y el movimiento 15MpaRato, quienes solicitan cantidades "que no proceden".

Motivos por los que también se ha opuesto a que se considere a Bankia como posible responsable civil, y ha recordado que, tras el relevo de Rato por el equipo de José Ignacio Goirigolzarri en mayo de 2012, ésta se "refundó en términos patrimoniales y corporativos" dando lugar a una entidad "saneada sin contingencias, y así debe permanecer".