El fondo Talde lanza un fondo de deuda de 100 millones

Talde acaba de lanzar un fondo de deuda de 100 millones de euros. La entidad acaba de alcanzar el primer cierre por un importe superior a 40 millones de euros de su Talde Deuda Alternativa FILPE.

Dentro de su estrategia de ampliación de la oferta de productos financieros a las empresas, Talde ha lanzado este Fondo, destinado a la concesión de financiación a las pymes para potenciar su desarrollo poniendo a disposición de las empresas instrumentos complementarios o alternativos para su financiación empresarial.

Este fondo, que cuenta con la autorización de CNMV, puede ser comercializado a inversores no profesionales, algo especialmente interesante para inversores particulares de Vizcaya y Álava ya que se ha constituido de acuerdo con la normativa fiscal recientemente aprobada, que otorga interesantes ventajas fiscales para inversores particulares en el Impuesto de la Renta, de Patrimonio (exención del impuesto) y de Sucesiones.

El objetivo del nuevo Fondo es apoyar a pequeñas empresas europeas en su fase de crecimiento y consolidación que estén lideradas por un equipo directivo comprometido y que tengan una generación consistente de caja. Se apoyarán especialmente a empresas que precisen financiación a largo plazo (fundamentalmente a través de deuda senior con garantías y plazo de 5 a 8 años) para materializar oportunidades de adquisición de otras empresas que permitan una consolidación sectorial o a aquellas compañías que tengan planes de inversión que favorezcan el desarrollo tanto nacional como internacional de su actividad.

Adicionalmente, el fondo dará una alternativa de liquidez a empresas que cuenten con una estructura accionarial particular y no quieran modificarla, como puede ser el caso de las cooperativas o que no quieran someterse a las obligaciones de arrastre en salida habituales de los fondos de capital privado. El Fondo concederá financiación a entre 8 y 15 empresas por importe a cada una de ellas de 5 a 15 millones de euros.

Entre los inversores destacan varios family offices e inversores particulares. En este proyecto, Talde ha colaborado con Andbank, lo que ha permitido acercar el producto a inversores particulares.