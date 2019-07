Tefipro optimiza los procesos productivos con soluciones de Industria 4.0

Eva Sereno Zaragoza

La empresa zaragozana ha desarrollado una solución de Industria 4.0, que combina la sensorización, el cloud computing y el análisis de datos, para optimizar los procesos productivos en las industrias y facilitar la toma de decisiones.

Optimizar la producción en la empresa, consiguiendo un ahorro de costes organizativos y aumentando los beneficios, son los principales objetivos de TEFIPRO.core. Una solución de Industria 4.0, que ha sido desarrollada por la empresa zaragozana Tefipro y que permite que cualquier industria pueda afrontar su transformación digital de forma sencilla.

TEFIPRO.core "es un equipo de Industria 4.0 que usa dos tecnologías. Por un lado está la sensorización y monitorización de las líneas productivas para lo que se emplea también el cloud computing mientras que, por otra parte, está el análisis de datos orientado a la industria", según ha explicado Jorge Álvarez, impulsor y director de Tefipro, a eleconomista.es

Este sistema 4.0 "es una caja en la que va entrando la información de los sensores que se han instalado en el proceso productivo" con el fin de optimizarlo, pero con la particularidad de que "los equipos no se venden, se emplean para dar el servicio".

A través de los sensores que se instalan en la línea productiva se puede obtener diferente información. "Por ejemplo, podemos saber si un saco ha llegado al final de la línea, conocer la temperatura o humedad o medir el CO2...".

Toda la información recibida "se manda a la nube de manera sistemática", utilizándose dos servicios en la nube: Amazon Web Services o la plataforma de Microsoft, aunque también se puede optar por SQL Server en propiedad de la empresa en aquellos casos en los que no se quiera que los datos estén en la nube.

Cada tres segundos se manda información, que se va procesando en una plataforma web -el cliente tiene acceso a esa plataforma web, que es responsive-, de manera que el procesamiento se observa en tiempo real, transformándose en información útil para la empresa para la toma de decisiones. "Es darle sentido a la información y a la cantidad de datos". La plataforma, realizada por Tefipro, emplea la herramienta Microsoft Power BI, siendo la empresa partner.

Un sistema en el que se han tomado como base las buenas prácticas en el sector de la automoción: el Overall Equipment Effectiveness (OEE), indicador que apunta la eficiencia de cualquier línea productiva. "Al ser un número, permite comparar actividades diferentes como una fábrica de piensos con una de tornillos o de electrodomésticos..." Con este indicador, la empresa puede tomar las decisiones más adecuadas con el fin de optimizar los procesos. "Se producen cambios en la empresa que se traducen en ahorro económico".

Esta solución 4.0 de Tefipro ya se ha implementado en diversas industrias en las que se han obtenido buenos resultados. Uno de estos casos de éxito es el de Agroveco, en el que se han logrado más de 200.000 euros de mejora y se han abierto oportunidades comerciales por valor de 600.000 euros al optimizar el proceso productivo y "eliminarse el cuello de botella de la parte productiva. Ahora, pueden y tienen que vender más porque producen más".

Es un ejemplo de la funcionalidad de la herramienta que en los casos de éxito también ha permitido adoptar otras decisiones como quitar el turno de noche al no ser necesario por esa optimización. No obstante, las decisiones que se adoptan tienen otros beneficios en la industria como contribuir a la mejora de la calidad de vida de los empleados al eliminarse las horas de trabajo por la noche. Además, no hace falta la línea de backup.

Mejora continuada

La información puede visualizarse en diferentes niveles con el fin de poder adoptar la mejor decisión, aparte de detectar problemas en situaciones o momentos concretos. Además, la solución permite realizar una mejora mes a mes con el fin de que la empresa pueda conseguir sus objetivos e ir optimizando las diferentes áreas monitorizadas.

La solución aporta un valor añadido en la empresa en comparación con otras herramientas de Industria 4.0, ya que propicia "el mantenimiento y darle fidelidad a los datos. Todos los días se revisan y se detecta si, por ejemplo, ha habido una parada en la línea productiva y se explica lo que ha sucedido y si ha habido parón de luz, telefonía... Nuestra base siempre tiene la información de lo que ha sucedido. Vamos de la mano con el cliente para optimizar el sistema productivo", aparte de ayudarle en ese ciclo de mejora continua.

Un proceso este último en el que se emplea la metodología SCRUM, que permite que, "en cualquier momento del mes, el cliente se lleve la lista de valores y se planifiquen las tareas que quiere que se ejecuten para los próximos 30 días. Se alinea la prioridad del cliente con la ejecución de ese mes. Es un mejora continúa".

La solución tiene, además, la ventaja añadida de que permite que toda la plantilla se pueda involucrar en el proceso a través de la instalación de pantallas en las que se visiona en tiempo real cómo se produce.

Esta solución 4.0 ya ha sido instalada en varias empresas de Aragón, comunidad que es el principal núcleo de actividad de esta compañía así como las zonas límitrofes, y donde trabajan, aparte de con Agroveco, con compañías como Hierros Alfonso, BSH Electrodomésticos España, Orache Desinfection, Productos QP, Bodega Pirineos o la SAT FORGA, especializada en alfalfa deshidratada y en la que su sistema incluye también una aplicación para saber la rentabilidad y rendimiento de cada referencia catastral y observar las rutas de los tractores para hacer una mejor planificación y ahorrar combustible.

Tefipro, empresa habilitadora de tecnologías dentro de la industria 4.0 del Gobierno de Aragón y que recibió el premio Joven Empresa Innovadora del 2017 por el Ayuntamiento de Zaragoza y Fundación Ibercaja, también avanza en otras líneas de negocio para dar respuesta a las nuevas necesidades que van surgiendo en las industrias.

Entre los pasos a futuro está la implementación del asistente de planificador, basado en Inteligencia Artificial, para conseguir una mayor eficiencia y saber cuándo hay que producir. "Son decisiones que ya requieren segundas y terceras variables", ha añadido el responsable de Tefipro, formada por un equipo de cinco personas.