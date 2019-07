Senegal ofrece más de 700 oportunidades de negocio a las empresas por valor 13.000 millones de dólares

Eva Sereno Zaragoza

El país ha puesto en marcha un plan de desarrollo hasta el año 2023 dentro del que se llevarán a cabo diferentes proyectos en sectores como el área de infraestructuras para construir carreteras y la red de ferrocarril, entre otras acciones. Un mercado poco explorado por las empresas aragonesas y españolas, pero que es atractivo para las inversiones y las exportaciones al registrar crecimientos de su PIB de entre el 4% y el 6% en los últimos años y tener una población de 16 millones de habitantes.

Este plan es el segundo que ha puesto en marcha el país tras la finalización del primero en 2018. "Estuvimos en París con un grupo consultivo lanzando una campaña para captar fondos. Así hemos conseguido llegar a los 13.000 millones de dólares para financiar estos 700 proyectos", ha explicado la embajadora de Senegal en España, Mariame Sy, durante su participación en la jornada 'Oportunidades de negocio e inversión en Senegal', que ha tenido lugar en CEOE Aragón en el marco de Servicio Aragonés de Licitaciones (SAL), que ofrece esta organización empresarial en colaboración el Gobierno de Aragón.

Este segundo plan de desarrollo incluye proyectos en diferentes áreas como, por ejemplo, la construcción de 800 kilómetros de autopistas, además de acometer la infraestructura ferroviaria y portuaria. También existen oportunidades en otros ámbitos como la pesca, la agricultura y el mundo digital, así como el nuevo centro urbano situado a 30 kilómetros de Dakar y el hub tecnológico en el que, por ejemplo, participa la empresa aragonesa IDOM para su diseño y puesta en marcha.

Son oportunidades que ahora están abiertas a las empresas aragonesas y españolas con las que Senegal quiere estrechar lazos para impulsar estos proyectos y la relación económica y comercial. En la actualidad, hay alrededor de 60 empresas españolas implantadas en el país y cerca de 3.500 compañías están exportando. Las importaciones se centran en sectores como la pesca, marisco y fruta.

Es una presencia todavía reducida, aunque "en los últimos cuatro o cinco años se ha multiplicado por dos la presencia de empresas españolas en Senegal". Un país que es atractivo y que ofrece algunas ventajas. "Estamos hablando de que España y Senegal son dos países cercanos. Entre Dakar y Madrid solo hay tres horas y media de vuelo y solo dos a Canarias. No solo podemos hablar de proximidad geográfica, sino que también hay una oportunidad cultural, habida cuenta de que somos dos países que acogen y son abiertos y con una misma manera de funcionar. Hay muchas oportunidades para las empresas españolas en el marco de este plan".

Senegal es un país que está en desarrollo y, en los últimos años, su PIB está creciendo a un ritmo de entre el 4% y el 6%. Además, tiene una población de 16 millones de habitantes. Dos factores por los que "es interesante, pero también en cuento a la apertura de otros mercados africanos", ha añadido el director general de CEOE Aragón, Jorge Díez-Ticio.

En concreto, Senegal forma parte de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), junto a otros 14 estados, trabajando para promover una integración económica en la zona, que suma más de 300 millones de habitantes.

Las oportunidades de negocio

Las relaciones entre Aragón y España con Senegral se han centrado sobre todo en las áreas que ofrecen mejores oportunidades de negocio e inversión como es la consultoría, ingeniería y gestión, así como la minería, la industria agroalimentaria y los fertilizantes.

Las exportaciones de Aragón a Senegal en el año 2018 ascendieron a 5,6 millones de euros, lo que supone un aumento del 81,59% en comparación con el ejercicio de 2017. En España, las ventas a Senegal se situaron en torno a los 375 millones de euros.

En lo que va de año -hasta el mes de abril, fecha del último dato-, las empresas aragonesas han exportado por valor de casi un millón de euros, realizándose las ventas en el país principalmente desde la provincia de Zaragoza con cerca de 853.000 euros, y de Huesca con algo más de 120.000 euros.

Principalmente, desde Aragón, se exportan sobre todo productos relacionados con las bebidas, siendo uno de los de mayor peso tanto por volumen de operaciones como por valor de las ventas, así como hortalizas, plantas y raíces, combustibles minerales, aceites esenciales, plástico y manufacturas, maquinaria, vehículos y tractores, entre otros productos.

Claves para abordar el mercado

Aunque Senegal y España tiene nexos comunes, como cada mercado, requiere de una serie de claves para exportar o hacer negocios, que pueden resumirse en "paciencia, flexibilidad y modestia", ha afirmado Agustín Martín, CEO de Agrisoleil, quien ha incidido en la importancia de "tener la menta abierta y no pensar que sabemos todo. Desde Europa, podemos llegar y pensar que somos más listos porque, por ejemplo, en nuestro sector nos encontramos que la mayoría de la gente no ha accedido a formación y no hablan francés. A nivel psicológico, se tiene a pensar que estamos por encima, pero no es así. Somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a la realidad porque la realidad no se va a adaptar a nosotros. Tenemos que adaptarnos y tener la suficiente capacidad de flexibilidad y modestia para aceptar y entender que no sabemos todo y que la realidad es la suya".

Y la empresa lo sabe bien porque tuvo que adaptar su idea de negocio inicial en el país para responder a esa realidad y a las necesidades de la población. Agrisoleil trabaja con fertilizantes de alto rendimiento y semillas y "lo que estamos haciendo en Senegal es trabajar todo lo que es el ámbito del sector agrícola" con proyectos cerrados, de llaves en mano, que""incluyen instalaciones solares para el ahorro de carburante y evitar los problemas de riego porque se quiere cultivar, pero no sale el cultivo porque no se riega. El riego es fundamental por que de qué sirve que les demos un fertilizante si, luego, no tienen los rendimientos esperados por un factor que no depende de nosotros -el riego-, por lo que iban a decir que nuestro fertilizante es malo. Hemos buscado una solución cerrada".

Otra de las empresas aragonesas que trabaja en Senegal es IDOM, cuyo arquitecto y director Federico Pardos, ha explicado que están haciendo allí prestaciones de servicios y proyectos desde el año 2012. "Empezamos nuestra andadura presentándonos a un concurso del Banco Mundial para hacer proyectos de universidades y ganamos dos concursos" para las de Sant Louis y Bambey, iniciativa está ultima con la que han recibido diversas distinciones.

"Siempre hay diferencia porque hablamos otro idioma y es otro continente, pero Senegal tiene una cultura bastante cercana a la española. Además, es un país que tiene muchas oportunidades porque tiene estabilidad democrática y seguridad jurídica", ha añadido el director de IDOM, quien recalca que, a pesar de ello, "obviamente, es un país complejo y creo que siempre es conveniente operar con apoyo local".