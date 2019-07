ITAINNOVA coordina el proyecto Mouldtex para lograr componentes poliméricos beneficiosos para la industria

Eva Sereno Zaragoza

El Instituto Tecnológico de Aragón-ITAINNOVA coordina el proyecto Mouldtex, en el marco de la convocatoria H2020, con el fin de desarrollar y demostrar una metodología novedosa en el diseño y fabricación de grandes volúmenes de componentes poliméricos con superficies texturizadas, que se diseñarán en función de las condiciones de operación de cada componente en particular.

Este diseño supondrá importantes beneficios, ya que se logrará una reducción de la fricción mayor del 20% por un coste extra menor del 10%.

Un efecto positivo que es importante puesto que la fricción está relacionada con el comportamiento del sello. De esta manera, una fricción elevada acelera el desgaste de la junta, lo que puede producir a su vez fugas o un fallo prematuro del componente, aparte de incrementar el consumo de energía en los procesos industriales.

Estos beneficios redundarán de forma positiva en el tejido industrial, ya que las juntas poliméricas son componentes esenciales en prácticamente todos los procesos mecánicos industriales que permiten la contención y el movimiento de líquidos y de gases en ambientes extremos.

La técnica del (micro-) texturizado se aplica en superficies para la reducción de la fricción en materiales rígidos lubricados como, por ejemplo, materiales metálicos o cerámicos. También está técnica se está aplicando a materiales polímeros y elastómeros a nivel de laboratorio, habiendo sido ya demostrada su eficiencia.

La metodología innovadora combinará varios elementos como un software de modelado avanzado para identificar los patrones de textura de superficie que conducen a una reducción significativa de la fricción en aplicaciones y componentes de caucho, así como un software de diseño de los componentes de los moldes para una transferencia adecuada del patrón de textura del molde a la superficie del componente.

La metodología igualmente incluirá un sistema láser automatizado innovador para la aplicación de patrones jerárquicos de micro-textura inducida por láser en la superficie del molde; buenas prácticas para el moldeo y desmoldeo utilizando moldes con superficies texturizadas, y la inspección óptica en línea para el control de calidad del patrón de textura de la superficie.

Además, el proyecto establecerá tres líneas de demostración de la metodología aplicadas al diseño y fabricación de moldes y al diseño y fabricación de juntas rotativas para uso en motores y juntas con movimiento alternativo para procesos industriales.

El proyecto cuenta con la participación de socios de diferentes países como España, Alemania, Italia, Francia, Israel, Grecia y Hungría. El Instituto Tecnológico de Aragón-ITAINNOVA coordina esta iniciativa de la que forman parte también otras entidades como Gottfried Wilhelm Leibniz Univesitaet Hannover, Tecnologías Avanzadas Inspiralia, Foundation for Research and Technology Hellas, ORP Stampi SRL, ML Engraving SRL, Optimal Optik Optikai KFT, SKM Aeronautics LTD y Plastipolis.