Más de 20 startups exploran oportunidades de negocio en el primer "Investors in love"

elEconomista Aragón Zaragoza

Inversores, startups, grandes empresas, franquicias e instituciones se han dado cita para conocer las soluciones tecnológicas impulsadas por la red de Hubs Telefónica Open Future y el centro de innovación T-ZIR.

Zaragoza se ha convertido en el epicentro de las mejores soluciones innovadoras con base tecnológica, impulsadas desde Telefónica Open Future y el centro de innovación en retail, T-ZIR, además de contar con la colaboración de la plataforma de business angels, Araban (Aragón Business Angel Network).

Los Hubs Open Future de toda Europa han elegido para esta primera Edición de "Investors in love" a nueve startups para hacer sus presentaciones ante inversores como muestra del gran impulso que se realiza desde Open Future, donde Telefónica junto a socios públicos y privados, apuesta por la innovación abierta como motor de negocio y cambio social.

Las nueve startups finalistas han presentado sus soluciones y aplicaciones disruptivas con el objetivo de captar inversiones y oportunidades de negocio a lo largo de la jornada de trabajo.

Desde el sector sanitario al retail, la lista de startups seleccionadas incluye a Adwalk, Ancora, BeAmbassador (solución de marketing lanzada desde T-ZIR en Zaragoza), Ecapture 3D, Finoa, Invertidos, Emxys, Rehand y TrustElevate (esta última de nacionalidad inglesa, siendo la única no española).

A través de visuales y breves presentaciones de cinco minutos, las compañías seleccionadas han tenido la oportunidad de "seducir" a los potenciales inversores presentes en la sede de T-ZIR, con el fin de conseguir uno o varios encuentros "one to one", que se han realizado en las franjas horarias preparadas a tal fin.

Para Almudena Moreno, responsable Global de Telefónica Open Future, uno de los mayores atractivos del evento es que "beneficia a todos". Moreno ha destacado que "todos tienen su espacio, en el que cuando colaboran crecen y se retroalimentan. 'Investors in love' se celebra en Zaragoza, pero acoge a casi 200 personas en las que el 85% son del resto de España y Europa". Ejemplo de esta diversidad es la startup TrustElevete de "origen británico y liderada por una mujer", ha resaltado Moreno.

Desde Telefónica Open Future "impulsamos la innovación como herramienta decisiva para la transformación digital de las regiones e industrias. Es un compromiso, real y que hoy aquí evidenciamos", ha señalado. En cifras, "contamos por ejemplo con fondos de inversión con presencia en 23 países y con una experiencia de gestión de activos valorada en 4.5 billones de euros", ha concluido la responsable Global de Telefónica Open Future.

El escenario de esta muestra de talento y emprendimiento -ventana de oportunidad para la captación de inversión de las startups participantes- ha sido el Hub La Estación, donde se encuentra el centro de investigación aplicada en retail (T-ZIR). Su director, Carlos López, ha afirmado que "la economía digital ha transformado nuestro mundo y jornadas como ésta, en Zaragoza, nos acercan a una nueva realidad en la que emprendedores e inversores buscan conectarse".

Además, otras 12 startups del ecosistema Open Future han dado a conocer su proyecto a inversores y posibles clientes en un mercadillo digital, centro de las reuniones claves para acercar la innovación y emprendimiento al ecosistema empresarial. Una oportunidad para crear oportunidades de negocio e inversión. Entre ellas, Deusens y Meraki, ambas de Zaragoza y ganadoras de las dos ediciones de la Aceleradora de Aragón Open Future, al igual que miZesta y Zerca!, spinoffs de T-ZIR y cuya propuesta de valor se vincula a la digitalización del comercio urbano.