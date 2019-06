Europa Press Zaragoza

El exministro de Economía, Román Escolano, ha destacado que el nuevo Plan Europeo de Inversiones será más sencillo para las empresas. Además, contará con hasta 650.000 millones de euros para impulsar proyectos en toda Europa.

Así lo ha indicado este lunes, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en una conferencia 'El futuro del Plan Europeo de inversiones en el marco de las nuevas perspectivas financieras de la Unión Europea' en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza.

El también ex Vicepresidente del Banco Europeo ha sido invitado a impartir esta charla por la Facultad de Derecho y el Consejo Aragonés del Movimiento Europeo. Así, Escolano ha explicado que, a partir de la nueva Comisión Europea, el Plan Europeo de Inversiones --conocido como Plan Junker-- tendrá otra denominación. Además, las empresas que quieran acceder a estas ayudas comprobarán que los mecanismos se simplificarán.

"Hasta ahora había hasta 14 programas distintos, con 14 sistemas diferentes, algo que para la empresa privada resulta complejo de entender, a partir de ahora el programa va a tener las mismas reglas de funcionamiento para los catorce programas", ha detallado.

En este contexto, ha recordado que este plan de inversiones ha sido "muy exitoso para España", ya que ha sido el tercer país de los 28 en recibir proyectos del llamado Plan Junker, algo para lo que ha sido "absolutamente capital" el Banco Europeo de Inversiones --instrumento por el cual se ha desarrollado--.

"Este nuevo plan también cuenta con más tamaño, hasta 650.000 millones de euros en toda Europa". En este punto, Escolano ha recordado que el 10 por ciento del presupuesto de la edición del plan anterior fue a parar a proyectos en España.

Ha precisado que se trata de una inversión que para España es "muy importante". En Aragón, Escolano ha comentado que ha habido experiencias "muy interesantes", como el préstamo con Redexis, una empresa de transmisión de gas en toda España pero que tiene su centro histórico de control de operaciones en Zaragoza, y la operación de Saica, para un proyecto de economía circular, es decir, de reciclaje de residuos.

Además, ha aprovechado para recordar que Ibercaja en los últimos cinco años ha pasado a tener una relación más ampliar con las iniciativas que desarrolla que el BEI y también con el Plan Junker: "Se ha convertido en una de las entidades financieras en España con más voluntad y vinculación con el Banco Europeo de Inversiones".

Por lo tanto, ha considerado que, en comparación con su tamaño dentro de Europa, Aragón ha estado en una buena posición en el este Plan Junker. Escolano ha estimado que el nuevo plan se podría aprobar en otoño.

Brexit

El exministro de Economía ha evidenciado que si se produce la salida del Reino Unido de Europa afectaría al plan y en general a Europa. "El Reino Unido es una gran economía en sí misma, es la segunda economía europea y, por lo tanto, no estamos hablando de un país pequeño, tiene determinadas áreas proyectos muy importantes, por ejemplo la renovación del metro de Londres, que estuvo financiada desde el Banco Europeo de Inversiones y muchos proyectos relaciones con innovación".

Además, en el presupuesto europeo Reino Unido ha sido "uno de los principales contribuyentes netos", por lo que si se produce el Brexit "sin duda va a tener una repercusión". Pero ha incidido en que los 27 tienen que seguir adelante.

"No creemos que sea sensato que la Unión Europea de los 27 tenga menos ambición que lo que tenía la de los 28 y, en este sentido, aunque evidentemente la falta Reino Unido no deja de ser importante, tendremos que contribuir a que la Unión Europea siga desarrollándose con 27 con la misma ambición o más. El proyecto europeo no puede descarrilar porque el Reino Unido haya tomado la decisión de irse", ha agregado.