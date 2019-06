Grupo AN: el gigante cooperativo que brilla gracias a la innovación

Eva Sereno Zaragoza

Situada en el "podio" de las cooperativas españolas con más de 1.000 millones de euros en facturación, Grupo AN basa su modelo de éxito en la "apuesta total" por la innovación.

Grupo AN nació en 1910 como Federación Católico Social de Navarra para agrupar las compras, sobre todo de fertilizantes, de las cooperativas locales socias, creando también la sección de crédito. Unos primeros pasos desde los que ha ido creciendo, incorporando más cooperativas hasta llegar a las 162 actuales -incluso de fuera de Navarra (presencia en ocho autonomías)-, y dotándose de empresas propias para la transformación de la producción de los socios. Hoy en día es una de las mayores cooperativas de España -la más importante en cereal-, además de contar con dos fábricas de conservas vegetales, congeladoras, empresas de servicios para producciones industriales, fábrica de piensos, dos centros de procesamiento avícola y dos incubadoras, entre otras instalaciones que conforman su estructura.

A junio de 2018 -últimos datos disponibles-, Grupo AN obtuvo una facturación de 1.157 millones de euros. La previsión del ejercicio es aumentar tanto la actividad y la facturación actual, estimándose un crecimiento importante. Es una cifra a la que la cooperativa ha llegado en sus más de 100 años de historia y en la que la innovación y transformación han sido claves.

"La apuesta no es solo por la transformación, sino por la innovación", afirma Alfredo Arbeloa, director general del Grupo AN, quien añade que sobre todo es una constante en áreas como la avicultura, ya que la cooperativa fue la primera en comercializar pollo en atmósfera protegida en bolsa y también fue pionera en sacar carne de cerdo certificada, entre otras innovaciones como las verduras semi-cocidas al dente comercializadas al vacío sin líquido de registro o las verduras listas para calentar y comer. "La apuesta por la innovación es total. Innovación directa y colaborativa".

En esta línea, Grupo AN ha puesto en marcha diversos proyectos, que han supuesto importantes inversiones, que van a continuar este año con un total de ocho millones para mejorar los piensos, almacenaje de cereales, suministros, semillas y avicultura, poniendo el foco principalmente en estructuras y productos.

A estas inversiones se suman los 40 millones de euros que la cooperativa ha invertido en los dos últimos años. De esta cantidad, diez millones destinaron al sector de los cereales para la apertura de varias instalaciones en Castilla y León -con almacenes, seleccionadora, gasolinera, agrotienda y oficinas-, el centro vanguardista de selección de semillas en Palencia y varios centros para la distribución de fitosanitarios y semillas.

Las inversiones también se han focalizado en el área de avicultura -con 10 millones de euros- con nuevas líneas en los centros como la puesta en marcha para el pavo en Ávila o el aturdimiento con gas que se está finalizando en Navarra, además de ampliar la incubadora y mejorar la producción de piensos. La innovación en frutas y verduras ha llevado a la cooperativa a invertir en una nueva línea de troceado de brócoli y la ampliación de la fábrica de cuarta gama con el socio Vegetales Línea Verde Italia con el que ha adquirido la planta Naturvega, que produce salsas, ensaladas y sándwich, entre otros productos.

Son innovaciones a las que se suman los invernaderos de última generación con los que apuesta por la agricultura de precisión -son más altos que los tradicionales y la temperatura varía día y noche-, en la finca de Castejón en la que se han producido los primeros brotes de verduras para ensaladas de cuarta gama de España (lechuga, canónigos y espinacas, entre otros) y "se experimentan tanto cultivos como gestión a tamaño real para trasladar los resultados de ambos a los agricultores socios".

Innovación colaborativa

La apuesta por la innovación también ha llevado a que Grupo AN sea hoy en día la única cooperativa agroalimentaria que forma parte del EIT Food, instituto europeo formado por 50 entidades -seis españolas-, que "se encargan de liderar una revolución global en la innovación y producción de alimentos". A ello se suma la Cátedra Grupo AN con la Universidad Pública de Navarra y la presidencia que ocupan del Cluster Nagrifood. También es socio del CNTA (Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Almentaria) con el que desarrolla proyectos. En total, con los diferentes socios y entidades de las que forma parte, Grupo AN está participando en más de una docena de proyectos de innovación centrados en, por ejemplo, la sequía y trigos resistentes a la roya.

Las líneas de investigación se centran en las tres principales áreas de actividad de la cooperativa como la cárnica para una mejor gestión de la granja con diferentes métodos, en los piensos y en los centros de procesamiento, así como en el control de plagas y de enfermedades sin fitosanitarios en frutas y hortalizas.

La cooperativa también se prepara para afrontar los desafíos del sector. "Los próximos proyectos van a ir encaminados a dar solución a los retos a los que se enfrente el sector en los próximos años. Tenemos clara la necesidad de invertir en el relevo generacional, en el mantenimiento de la sociedad cooperativizada y en la búsqueda de soluciones a los cambios de los hábitos alimentarios que se acercan. Las inversiones se dirigen a procesos, productos y estructuras".

De momento, en relevo generacional ya se están dando pasos mucho antes de la "ola de la España vaciada", manteniendo reuniones con las cooperativas para ver y analizar qué se puede hacer porque no se muestran pesimistas y confían en que tiene que haber soluciones. Y es que antes el sector agrario concentraba al 50% de la población activa y, ahora, es entre el 4% y el 5%, pero la producción es mayor que hace 50 años por la mecanización, la mejora genética y también hay más eficiencia en las producciones, trazabilidad y control que antes. Lo que hace que la producción de alimentos esté garantizada.

Las claves para ganar tamaño

Grupo AN es una de las cooperativas más grandes de España. Con el paso de los años ha ido ganando tamaño y una mayor estructura. Un proceso que se ha conseguido gracias a "la profesionalidad, seguridad comercial, competitividad, solidez empresarial y libertad de socios", explica Alfredo Arbeloa, director general del Grupo AN.

También ha sido decisivo poder "garantizar el cobro de toda la producción a las cooperativas socias, que en las secciones que firman el compromiso deben trabajar en el ejercicio al 100% (totalidad de ventas o compras). Al transformar la producción se deja el valor añadido en la cooperativa, retornando los beneficios a los socios al máximo del 70% que permite la ley (más de 4 millones de euros anuales)".

La solidez empresarial con fondos propios (112 millones de euros) superiores al inmovilizado (106 millones), que "permiten aprovechar todas las oportunidades que surgen en los mercados, siendo un proveedor seguro, con volumen y fiable" ha sido otra de las claves.

Y, sobre posibles nuevas incorporaciones, Grupo AN lo tiene claro. "Las puertas siempre están abiertas. Tenemos capacidad para seguir creciendo y que la herramienta empresarial de la cooperativa, con la seguridad comercial que aporta, ayude a mejorar la rentabilidad de los agricultores y ganaderos socios al poder concurrir a todos los mercados, nacionales y exteriores, con productos de calidad, trazados, seguros, cercados y, en muchas ocasiones, innovadores".