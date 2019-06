Jorge Azcón (PP) será alcalde de Zaragoza tras acuerdo con Ciudadanos

Europa Press Zaragoza

Los equipos negociadores del PP y de Ciudadanos (Cs) han llegado a acuerdo de gobernabilidad para el próximo mandato en el Ayuntamiento de Zaragoza y este sábado se investirá alcalde al 'popular', Jorge Azcón, mientras que la vicealcaldesa será la candidata de la formación naranja, Sara Fernández.

El acuerdo entre PP y Cs se ha alcanzado sobre las 13.00 horas después de que este jueves el Partido Popular y Vox dieran a conocer públicamente que los dos concejales de la formación que lidera Santiago Abascal apoyarían la investidura de Azcón.

En una breve comparecencia a los medios de comunicación, Sara Fernández ha expresado su satisfacción por este acuerdo, cuyos puntos programáticos se darán a conocer esta tarde en una comparecencia conjunta de ambos.

Azcón ha avanzado que el acuerdo conlleva la formación de un gobierno "paritario" y ha reiterado que supone "acabar con 16 años de gobiernos de la izquierda en el Ayuntamiento de Zaragoza".

Visiblemente contento, Azcón ha dicho que este acuerdo "es una muy buena noticia para Zaragoza porque hay un acuerdo programático para el cambio con 50 medidas que se tomarán en los próximos cuatro años".

Tras recodar que el pacto de gobierno se firmará esta tarde, Azcón ha reiterado que "lo importante es que hay un acuerdo de gobierno después de 16 años de gobierno de izquierdas en Zaragoza y ahora se materializará en Zaragoza".

Sin renuncias

"Ese es el mensaje más importante de hoy. Lo fundamental es que hay posibilidades de que haya un cambio y un gobierno distinto y para la ciudad y para mi es una magnífica noticia", ha subrayado Azcón.

Ha apuntado que llamará al candidato de Vox a la Alcaldía, Julio Calvo, para informarle de la situación del acuerdo y ha recordado que ya transmitió que "no era una cuestión irrenunciable formar" parte del gobierno municipal. "Sara ha hablado con Julio Calvo sobre los aspectos programáticos de Vox y no creo que haya dificultad en que a los votos de PP y a los 6 de Ciudadanos se sumen los otros dos de Vox".

Preguntado por si se incluyen aspectos programáticos de Vox en el acuerdo con Cs, Azcón ha explicado que "hay una parte muy importante" en la que el PP coincide con Vox, como fiscalidad o movilidad y "estará reflejado en el documento que firmaremos con Ciudadanos".

En cuanto a aspectos a los que haya tenido que renunciar en la negociación con Cs, Jorge Azcón ha dicho: "no tengo esa sensación de tener que haber renunciado a nada. Creo que es un acuerdo muy conforme a lo defendido estos 4 años en la oposición y en campaña electoral y los programas. No tengo la sensación de haber renunciado a nada para firmar este acuerdo".

Las áreas de gobierno y las concejalías están pendientes de cerrar, pero Azcón ha adelantado que será un equipo de gobierno "paritario y con igualdad en el peso de áreas y reparto de delegaciones".

A su parecer, "no es lo más importante, sino la filosofía del programa para atender los problemas reales de la ciudad y no los puestos porque eso no es fundamental". "Lo fundamental es lo que vamos a hacer en los próximos 4 años".

Línea roja

Sara Fernández ha detallado que el acuerdo programático de gobierno para los próximos cuatro años recoge las propuestas de PP y Cs que son "coincidentes y beneficiosas para Zaragoza". "El cambio que las urnas habían dicho, después de 16 años de gobiernos del PSOE y ZeC, ha llegado y se materializará con la firma del acuerdo de esta tarde y la investidura de este sábado".

En declaraciones a los medios de comunicación, Sara Fernández ha subrayado que Vox no entra en el Gobierno municipal. "Es la línea roja del decálogo que pusimos y ahí se va a mantener y el acuerdo es exclusivamente con el PP que ha hablado con Vox y entendemos que la alternativa a este acuerdo es un gobierno del PSOE y Vox tendrá que decidir".

Muy sonriente, la que previsiblemente será vicealcaldesa de Zaragoza ha relatado que inicialmente enfocaron la negociación en el marco del acuerdo de la Ejecutiva de Cs en el que el socio preferente era el PP y en la primera reunión "se vio la coincidencia de las líneas programáticas".

"Es cierto que teníamos otra posibilidad y nos hemos sentado con el PSOE. Agradezco a Pilar Alegría estos días de negociación y esa voluntad de llegar a acuerdos, que no se han materializado".

Sara Fernández ha contado que con el PSOE han trabajado "hasta el último momento" para aclarar: "no hemos hecho postureo, ni teatro, sino que hemos intentado hasta el ultimo momento explorar la líneas de negociación".

Durante esa negociación con los socialistas ha informado de que: "la Alcaldía la pedimos en su momento, pero no hemos pasado de hablar de programas y estructura".

Gobierno sin cerrar

Asimismo, ha reiterado que el futuro equipo de gobierno "no está cerrado, ni tampoco el reparto de concejalías porque lo importante para los dos partidos y la ciudad es el programa de gobierno".

Sara ha concluido al enfatizar que Cs va a entrar en el Gobierno porque cuando uno se presenta es para poder materializar sus propuestas. "Hemos crecido más de un 50 por ciento desde 2015 y en ese crecimiento entramos en el gobierno y estamos muy contentos", ha concluido.