Teltronic lleva sus productos a Kuala Lumpur

La empresa presenta sus últimas novedades en el Critical Communications World. Además, ha sido preseleccionada y es finalista en dos categorías de los International Critical Communications Awards.

Teltronic participará en Critical Communications World (CCW 2019) -considerado como el evento más importante a nivel global para la industria de comunicaciones críticas-, que se celebrará del 18 al 20 de junio en Kuala Lumpur (Malasia).

En este certamen, la empresa presentará su solución convergente TETRA + LTE, eNEBULA, que permite, a partir de una simple evolución desde modelos de banda estrecha, dotar de capacidades de banda ancha a la infraestructura de comunicaciones.

Los visitantes podrán descubrir in situ todas las capacidades que ofrece el sistema, como los servicios de voz, datos y multimedia de misión crítica, así como su última novedad en el portfolio TETRA, la MCBS, una estación base que puede llevar hasta cuatro portadoras.

Teltronic también enseñará el nuevo desarrollo de su solución de Centro de Control, CeCoCo, especialmente diseñada para satisfacer las necesidades de cuerpos de seguridad, centros de asistencia (emergencias, suministros, servicios) y otros segmentos como el transporte donde varias redes de comunicaciones deben integrarse, mejorando la fiabilidad, flexibilidad y adaptabilidad del sistema.

En este evento, la empresa igualmente dará a conocer sus soluciones específicas y sistemas de comunicación para tranvías, metros, y trenes de carga y de pasajeros, incluida la última evolución de su centro de control para entornos ferroviarios, CeCoTrans, o la amplia gama de soluciones de radios embarcadas.

Una demostración para la que Teltronic instalará una demo completa de la cabina de un tren que permitirá a todos los visitantes descubrir las funciones y el funcionamiento de un sistema de comunicación real.

La compañía participará en el panel de conferencias que incluye el evento para compartir sus conocimientos y proyectos en áreas como la integración de soluciones de comunicación y señalización en el sector ferroviario.

Además de la participación en la exposición, Teltronic ha sido seleccionada como finalista en dos categorías para los International Critical Communications Awards, premio organizado por la Asociación de Comunicaciones Críticas (TCCA) y considerado como los más prestigiosos del sector.

La empresa es finalista en la categoría "Mejor utilización de comunicaciones críticas en transporte" (Best Use of Critical Communications in Transport), con su proyecto desarrollado para el Corredor de Nacala, una línea de tren minero en Mozambique en el que Teltronic tuvo que superar un entorno inhóspito y unas condiciones climáticas extremas, así como desarrolla la integración con el sistema de señalización.

Además, el Network Operation Center (NOC), un nuevo servicio de monitorización y soporte que mostró su alto potencial durante el paso del Huracán Michael por Georgia (EEUU), es candidato a ganar el premio en la categoría "Ejemplo destacado de soporte postventa" (Outstanding Example of After-Sales Support).