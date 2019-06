Foot on Mars abre nueva tienda en Gibraltar para vender sus sneakers

Eva Sereno Zaragoza

El nuevo establecimiento tiene una superficie de venta de casi 250 metros cuadrados para la comercialización de sneakers y moda deportiva.

El establecimiento está situado en la milla de oro de Gibraltar, en Main Street, siendo en la actualidad la única tienda especializada en sneakers y la moda deportiva que se ofrece a través de la enseña Foot on Mars.

Esta nueva tienda comercializa las últimas novedades de zapatillas de moda, textil y complementos de Adidas, Asics Converse, Le Coq Sportif, Levi's, New Balance, New Era, Nike, Puma, Tommy Sport y Vans, entre otras.

Foots on Mars, enseña de gestión vertical promovida por Tréndico Group, contempla más aperturas en los próximos meses en las localidades de Algeciras, Azpetia, Ecija, Estella, Fuengirola, Gibraltar, Irún, Lanzarote, Lucena, Malgrat de Mar, Melilla, Murcia, O Barco, Plasencia, Puerto de la Cruz, San Isidro (Tenerife) o Sevilla, entre otras localidades.

Entre Nº1 en zapatillas y Foot on Mars operan ya casi 70 puntos de venta en toda España, siendo la cadena líder en sneakers en el territorio nacional.

Por su parte, Tréndico Group, que tiene sede en la localidad zaragozana de Ejea de los Caballeros, es una central de compras, servicios y ventas que agrupa a más de 400 establecimientos especializados en deporte y moda en España, Baleares, Canarias, Andorra y Gibraltar, a través de las enseñas Foot on Mars, Nº1 en zapatillas by Foot on Mars, Atleet y Twinner.

En 2018, la facturación de la central fue de 42 millones de euros. Las ventas de sus tiendas superaron los 120 millones de euros.