Las claves para ejercitar el talento y conseguir objetivos profesionales

Eva Sereno Zaragoza

El libro "Ejercita tu talento" ayuda a las personas que buscan un empleo o bien quieren alcanzar nuevas metas profesionales a alcanzar sus objetivos profesionales a través de diversos ejercicios prácticos que facilitan conocerse mejor y trabajar la propuesta de valor de cada uno. Un libro totalmente práctico que complementa a la app gratuita de empleabilidad "Guide Your Talent", ambos del consultor en gestión de personas Juan Martínez de Salinas.

Primero fue la app Guide Your Talent para ayudar a las personas de manera efectiva en su búsqueda de empleo y, ahora, Juan Martínez de Salinas ha dado un más paso más con la publicación del libro 'Ejercita tu talento', que "es complementario a la aplicación, aunque no se necesita usar la app para luego leer el libro" o viceversa, según ha explicado a elEconomista.es

"El libro es totalmente práctico. La idea es trabajar a través de diez bloques" para ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos profesionales, ya estén buscando un empleo o bien quieran cambiarse de puesto de trabajo. Igualmente, nace como una herramienta de utilidad para las personas de Recursos Humanos o relacionadas con la orientación profesional para que ayuden a otras personas que no pueden hacer estos ejercicios por sí mismas a encontrar su camino profesional.

Los diez bloques del libro permiten trabajar los hábitos de búsqueda, la formación académica y complementaria, la experiencia profesional, las competencias de idiomas o técnicas, las inquietudes o espíritu emprendedor, la adecuación a las necesidades de un sector de actividad concreto, los objetivos profesionales, las expectativas laborales y salariales y la actitud o ámbito de búsqueda, entre otros.

Estos diez bloques incluyen ejercicios para trabajar las 48 preguntas de la app de empleabilidad 'Guide your talent' con el fin de reflexionar sobre el perfil profesional y la forma personal de mostrarse, además de poder definir la propuesta de valor de cada uno. "Es un libro para leer a fuego lento y reflexionar porque son preguntas que a uno le puede doler hacerse". Pero es una reflexión que permite mostrar la experiencia, conocimientos y competencia con el fin último de llegar a los grupos de interés para conseguir esos objetivos profesionales.

El libro, publicado por la Profit Editorial, se basa en la premisa de que hay que "ser consciente de desde dónde partes o estás para poder llegar" a los objetivos que se desean. Pero el problema, muchas veces está en que "la gente no tiene claro ese objetivo" o a veces no es alcanzable, generándose todo un círculo del que en ocasiones no se sabe salir.

A ello se suma el hecho de que "las personas tienden a preocuparse del desarrollo profesional cuando sucede un imprevisto como el desempleo", aunque el talento debe ejercitarse siempre y de forma continuada. "La situación ha cambiado mucho" en los últimos años en el ámbito profesional, al igual que los conocimientos, y "debemos preocuparnos más en nuestro desarrollo y por nuestra carrera profesional". De hecho, si no se tienen actualizados los conocimientos, es más fácil quedarse fuera del mercado de trabajo.

Pero no todo es conocimientos. No hay que olvidarse de que muchas veces no consiguen antes un empleo las personas que son más inteligentes o los que más estudios tienen, sino que más bien la empleabilidad tiene que ver con lo que cada uno sabe hacer bien, siendo necesario tener claro cómo visibilizarlo ante las personas, empresas o entidades que precisan esas capacidades.

El libro -cuenta con el prólogo de Raquel Roca y el epílogo de Arancha Ruiz-, permite trabajar así la empleabilidad de forma global, humanizando además el término "empleabilidad" a través de cada una de sus sílabas al relacionarla con una palabra con la que adquiere más sentido.

Qué hacer

Pero, mientras se lee el libro y/o se emplea también la app gratuita, ¿qué puede hacerse? El propio autor da unas claves claras. La primera de ellas pasa por la actitud porque "a todos nos han dicho 'no' en un proceso de selección o cortado las alas en una empresa en la que no nos estábamos desarrollando", siendo conveniente pasar a la acción porque "la queja no ayuda, te hace caer en un pozo".

Además, "hay que tener esa cultura del esfuerzo", que parece quedar diluida con la cultura tecnológica en la que impera "querer todo ya". Y, por supuesto, también se debe tener clara la estrategia a seguir o una planificación flexible para conseguir lo que se quiere.

Las claves también pasan por "buscar a un grupo de gente en el que apoyarte porque dos mentes piensan más que una. Hay que cambiar la mentalidad porque muchas veces se tiende a magnificar, pero hay muchas personas en la misma situación".

Son solo algunos consejos del autor de este libro que, recientemente, se ha presentado en Zaragoza y que ahora inicia su recorrido de presentaciones por España.