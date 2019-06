Las víctimas mortales en accidentes laborales se elevan ya a diez en Aragón

Europa Press Zaragoza

El pintor que ha muerto este lunes en un accidente laboral en la ciudad de Zaragoza ha elevado a diez los fallecidos en accidentes laborales este año en la Comunidad aragonesa. Comisiones Obreras (CCOO) ha apuntado a la "precariedad" como factor determinante de estos siniestros.

Esta mañana, en la calle de Miguel Servet de Zaragoza, un pintor ha perdido la vida al caerse cuando estaba trabajando en un andamio. Se ha precipitado siete metros y ha fallecido en el acto.

El secretario de Salud Laboral de CCOO-Aragón, Luis Clarimón, ha lamentado la muerte de este operario y ha asegurado que este accidente podría haberse evitado si se hubieran tomado las medidas adecuadas "de mantenimiento y prevención de riesgos laborales".

"Con este fatal accidente ya son diez las víctimas que han perdido su vida en el puesto de trabajo". En este contexto, ha advertido de que la siniestralidad laboral continúa en aumento en Aragón, por lo que ha hecho hincapié en desarrollar planes de prevención en las empresas, acordes al cumplimiento de la legislación laboral. Clarimón ha exigido que caiga "todo el peso de la ley" sobre los responsables de estos accidentes.

En el informe 'Evolución de los accidentes de trabajo en España (2012-2018)', presentado en abril de 2019 por CCOO, se constata que el número de Accidentes de trabajo en el país ha aumentado desde 2012. Los índices de incidencia han acumulado unos incrementos del 12,8 por ciento en los accidentes en jornada y del 5,7 por ciento en los 'in itinere' (periodo 2013-2018, porque no se disponen índices de incidencia in itinere para ejercicios anteriores).

Sólo se aprecia un ligero descenso de 2 centésimas en los índices de incidencia de accidentes mortales en jornada, que en cualquier caso muestra una estabilidad en esta categoría de siniestralidad.

CCOO ha opinado que la reforma laboral aprobada en 2012 crea un modelo de relaciones basado en la precariedad en el empleo, en la desarticulación de la negociación colectiva, en el refuerzo de la capacidad unilateral del empresario y en dificultar a amplias capas de la población trabajadora el ejercicio efectivo de sus derechos, incluidos el de la salud y la seguridad en el trabajo.

"A todo lo explicado anteriormente hay que unir que la recuperación de la actividad productiva a partir de 2014 no ha ido aparejada de una mejora de los niveles de seguridad en las empresas", ha agregado Luis Clarimón.