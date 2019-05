Tecnología e innovación permiten nuevas oportunidades al sector agroalimentario, desde el cultivo al consumo

Europa Press Zaragoza

La tecnología y la innovación están ofreciendo nuevas oportunidades en el proceso productivo del sector agroalimentario, desde el cultivo de la materia prima hasta su transformación, distribución, venta y consumo.

Así se ha puesto de manifiesto en la jornada 'Experiencias de Alta Innovación', dentro del ciclo 'Liderando la transformación digital', organizada por Integra, ARC e Ibercaja, donde la entidad bancaria ha dado a conocer un nuevo producto que tiene previsto comercializar en los próximos meses que permitirá a los agricultores instalar sensores en los campos y controlar a distancia su situación.

El director de Marketing y Estrategia Digital de Ibercaja, Nacho Torre, el director general del grupo Integra, Félix Gil, y el chef Ángel León, con cuatro Estrellas Michelin en su restaurante Aponiente en el Puerto de Santa María (Cádiz), que intervienen a lo largo de la jornada, han explicado previamente en rueda de prensa su contenido.

Más de 400 empresas se han inscrito en esta actividad, que tiene lugar en el Patio de la Infanta de Ibercaja de Zaragoza. El director de Marketing y Estrategia Digital de Ibercaja ha adelantado el trabajo de colaboración iniciado en 2018 con las empresas Efor, Libelium y Microsoft para implantar un nuevo producto para que el agricultor y ganadero puedan instalar sensores en sus explotaciones y les permitan controlar hasta ocho parámetros desde sus teléfonos móviles.

Productividad y calidad de vida

Torre ha detallado que el objetivo es "facilitar el trabajo" y que se beneficien de la tecnología para "tomar decisiones en tiempo real sin necesidad, en muchas ocasiones, de tener que estar presente en ese momento en la explotación", mejorando su productividad y calidad de vida.

Ha matizado que "no necesariamente tiene que suponer que haya menos trabajadores", y ha señalado que han creado este producto tras percatarse de que el agricultor "dedica cada vez más tiempo al campo, pero la productividad está llegando su techo".

Ha añadido que apostar por mejoras tecnológica supone "un coste de inversión inicial alto" por lo que Ibercaja ha decidido, en colaboración con estas empresas, diseñar un producto que se ha instalado en dos explotaciones de forma piloto para lograr su perfeccionamiento antes de sacarlo al mercado.

En total, ofrece ocho indicadores clave --como humedad, pluviometría o viento--, con información en tiempo real y con un sistema de alertas. Este producto también incluye la instalación, el asesoramiento y un servicio posterior, así como un sistema de renting y leasing que lo hace "asequible" a través de una cuota mensual.

Por su parte, el director general del grupo Integra, Félix Gil, dentro del que se encuentra la marca Efor, ha sostenido que "la tecnología es un facilitador que posibilita ahorrar tiempo que puedes invertir en otras tareas, así como mejorar productividades".

En el caso del sector primario, "hay muchas posibilidades de optimización de procesos" y el producto desarrollado con Ibercaja "así lo demuestra, con un fin de mejorar la calidad de vida del agricultor", permitiendo que en su teléfono móvil disponga de información que le ayude a la toma de decisiones y evitar desplazamientos.

"Ibercaja ha hecho de polo de atracción" con un producto que, además, hará posible conocer cómo se ha comportado una finca a lo largo del tiempo.

Innovación en la cocina

El chef Ángel León, que cuenta con el Premio Innovación y Tecnología en la VI Cumbre de Gastronomía, ha explicado su experiencia en el descubrimiento de nuevos productos gastronómicos obtenidos del mar y su trabajo con la empresa ARC Distribución Ibérica, con sede en Zaragoza y de cuya marca de menaje Arcoroc es imagen y colaborador.

Según ha detallado, colabora con ella desde hace cinco años, no solo en elegir los platos que se van a usar en su restaurante cada temporada, sino desarrollando nuevos diseños, como el realizado por esta empresa para poder servir un cangrejo de mar que produce luz.

"Quería que la gente se alimentara de la luz del mar, pero no sabía cómo hacerlo y, al final, Arcoroc me hizo un plato que era un espejo hondo, que hacía que toda la luz llegara hacia arriba" y que permitía que el cliente "tomara la luz del mar a través de un espejo".

A su entender, "esto es un capricho de un plato tecnológico" para el que se han de tener "aliados en el camino" porque sino "es difícil hacer estas cosas". Asimismo, ha narrado como esta empresa también ha creado un plato para poder aplicar su técnica de convertir el agua del mar en sal.

Según ha precisado, "cuando la sal entra en contacto con el plato se pone a 180 o 200 grados" y por eso el recipiente tenía que aguantar una temperatura muy alta. "Esto es innovación llevada a la hostelería, al sector del menaje, pero un menaje personalizado en un restaurante muy específico", ha esgrimido.

Ha añadido que este jueves se reunirá de nuevo con esta empresa para plantearle "cosas nuevas" en las que ha confiado que le puedan ayudar, para comentar que su último descubrimiento ha sido la técnica para la cristalización de la sal. "Solo la servimos en el restaurante, pero ahora va a llegar a otros países porque la semana que viene sale a la calle y hay 80 países que quieren usarla".

"El mundo demanda cosas y es bonito que España sea vanguardia y el mundo mire qué se está haciendo aquí", ha apuntado el chef, que ha indicado que la tecnología "ha evolucionado de forma muy positiva en la gastronomía" en cuanto a técnicas y permitiendo nuevas máquinas "para que se puedan hacer mejores cocciones", mientras que las redes sociales les "han puesto en el mundo" al argumentar: "antes los cocineros estábamos encerrados en las cocinas".

El mar

Ángel León ha agregado que en su sesión también va a mostrar el lado más humano de su restaurante, cómo los errores le han ayudado a crecer, para agregar que su inspiración es la naturaleza y el mar, que representa las tres cuartas partes del planeta, donde "queda todo por hacer, contar y evolucionar".

Al respecto, ha comentado que uno de los proyectos de los que más orgulloso se siente es haber conseguido que el plancton sea un ingrediente culinario al que le han concedido un Novel Food y que actualmente "incluyen en sus recetas muchos compañeros de profesión".

El chef ha comentado también que este martes ha podido cenar en el restaurante Cancook de Zaragoza, que acaba de lograr su primera Estrella Michelín, y "me ha parecido espectacular que haya gente que apueste por su tierra, su cultura, sus tradiciones".

"Me he llevado un montón de cosas que no sabía de Zaragoza" y de su historia culinaria "y esto es lo bonito de la gastronomía y de los cocineros que están con los pies en la tierra" porque "cada uno cocina lo que ha mamado y donde ha vivido".

Jornadas

Las jornadas 'Experiencias de Alta Innovación' ha abordado otras cuestiones, como el big data, el Internet of Things (IoT), la Inteligencia Artificial o el blockchain, así como otros aspectos relevantes para sociedad y empresa, como son la responsabilidad social corporativa (RSC) o el capital humano.

Ha contado con la participación de Nacho Torre, Félix Gil y Ángel León, así como con la responsable de Relaciones Externas y RSC en Auchan Retail España, Cristina Joven; la jefe de Desarrollo Encimeras Cooking Assist y Aplicación de BSH, Teresa Marzo; el comercial sales manager en España, Portugal, Grecia e Israel de IBM, Fernando Suárez; el director de Informática y Sistemas de bonÁrea Agrupa, Joan Espinagosa; el director Big Data e Inteligencia Artificial en EFOR, Jorge Sanz, y el director general Grupo La Bastilla, Sergio Labrador.