Chema Alonso: "La inteligencia artificial ha empezado a superar a los seres humanos"

Eva Sereno Zaragoza

El Chief Data Officer de Telefónica, Chema Alonso, ha participado en Zaragoza en el Foro Pilot, organizado por el Instituto Aragonés de Fomento (IAF), para dar la conferencia de honor titulada 'Big Data e Inteligencia Artificial para chicos malos'. Un foro en el que ha puesto de manifiesto los avances que se están produciendo en Inteligencia Artificial, llegándose a superar a los seres humanos, además de abordar la importancia de la tecnología para las empresas.

Hoy en día "es imposible pensar en cualquier industria y no pensar en tecnología", ha afirmado Chema Alonso, Chief Data Officer de Telefónica. Y es que los avances tecnológicos se suceden y no solo están llegando al tejido empresarial, sino a la vida diaria. "La Inteligencia Artificial ha avanzado lo suficiente como para meterse de una manera que no estábamos esperando".

En los últimos años, se han producido importantes avances en Inteligencia Artificial y se ha empezado "a superar a los seres humanos. Hoy en día, la capacidad de entender un idioma es superior en la Inteligencia Artificial que en las personas que hablan ese idioma. Vemos que la Inteligencia Artificial supera en comprensión lectora a los seres humanos", ventaja que también se observa en otras áreas como la traducción.

"Hay un ratio que se llama paridad humana y lo están superando en todas las disciplinas. Esto está llevando a que hoy, de manera sencilla, se pueda crear un ser humano con Inteligencia Artificial" y seres que no existen en la actualidad.

No son los únicos avances que se producen en Inteligencia Artificial, que se está utilizando también en otros ámbitos como "la seguridad tanto en ofensiva como en defensiva. Nosotros la estamos aplicando dentro de Telefónica en todas las tecnologías que tenemos para nuestros clientes".

Y es que se observa que la Inteligencia Artificial se está empleando para saltarse la seguridad y "tenemos que utilizarla para detectar esos ataques que se están haciendo. Vemos que aparecen vídeos falsos de ejecutivos y de políticos que nunca han tenido lugar. La Inteligencia Artificial puede recrear a Barack Obama y ponerle palabras en su boca que no ha dicho. Lo vemos en grabaciones. Y esto también sucede en el entorno empresarial con ejecutivos que se ven amenazados por campañas de distorsión, imágenes de vídeo que ellos no han hecho y voces y palabras que ellos no han dicho. Tenemos que utilizar la Inteligencia Artificial para detectar también esos ataques".

Poca inversión

Dentro de los cambios que se están produciendo en el sector tecnológico, también está la democratización de la tecnología y su abaratamiento, lo que permite que pequeñas y medianas empresas no tengan que realizar grandes inversiones para implantarla.

"Estamos en una fase de intensidad tecnológica muy fuerte que, a veces, no es accesible para una pequeña empresa, pero vemos por otro lado que aparecen servicios en Internet, en la nube", que facilitan que la aplicación en las pymes.

Un caso claro es el paquete Office de Microsoft, que incluye la Inteligencia Artificial, para, por ejemplo, hacer análisis de datos o predicciones de venta, crear documentos automáticamente, procesar el correo electrónico... "Lo mismo sucede con soluciones de otros proveedores".

Y es que parece que la "tecnología está muy lejos, pero luego está en nuestro día a día. Los teléfonos móviles llevan ya sistemas de Inteligencia Artificial" que permiten, por ejemplo, reconocer objetos en fotografías. "La tecnología se va metiendo en todos los rincones de nuestra vida y, a veces, no necesitas desplegar grandes servidores en la empresa".

Falta de talento

Sin embargo, en esta evolución e implantación de la tecnología en la empresa, hay algunas barreras como la falta de talento. "El talento nos falta en todas las disciplinas. La tecnología está exigiendo que los centros de formación y la manera en la que los profesores están formando cambie drásticamente para adaptarse a las nuevas necesidades, sobre todo, del mundo tecnológico".

Además, se da la situación de que son "disciplinas para las que los sistemas educativos no han tenido tiempo de prepararse", lo que redunda a su vez nuevamente en esa falta de profesionales en todas las disciplinas como Big Data, Inteligencia Artificial, ciberseguridad...

"Es bueno que empecemos a tomarnos de manera seria como sociedad si queremos un país puntero en el mundo que nos viene -y por supuesto la tecnología es parte de ello-, y cómo vamos a cerrar esa brecha entre las necesidades que tienen las empresas y la formación", que se está dando a los profesionales.

En este sentido, ha animado a los jóvenes a apostar por la tecnología porque "ellos tienen la oportunidad de disfrutar" de este mundo y de los cambios tecnológicos en primera persona, aparte de tener la opción de "ser parte de la transformación de nuestro mundo. Les diría que se convirtieran en los motores del cambio de la transformación".