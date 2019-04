ZeC pide a Gastón que sancione a Grupo Iberebro por hacer obras del outlet de Pikolín sin licencia comercial

Europa Press Zaragoza

El consejero municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo Muñoz, ha pedido a la consejera de Economía del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, que sancione a la empresa Grupo Iberebro por haber iniciado las obras del 'outlet' de Pikolín sin la preceptiva licencia comercial, que le ha concedido esta semana.

Pablo Muñoz ha informado de que Marta Gastón ha concedido la licencia comercial al Grupo Iberebro este lunes cuando hace un mes, el pasado 15 de marzo, se había constatado que se habían hecho obras "sin la preceptiva licencia comercial, hasta que ha llegado la concesión por Gastón".

Ha dicho que el Gobierno de Aragón "tendría que sancionar a la empresa constructora y se lo hemos dicho porque ha iniciado las obras sin la concesión de la licencia de actividad comercial".

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza se ha contactado con el Gobierno de Aragón para ver qué hace con este incumplimiento de Iberebro porque "la responsabilidad es del Gobierno de Aragón y no puede mirar para otro lado".

"Barbaridad"

En rueda de prensa ha recordado que este asunto está judicializado, ya que se está a la espera de que el Tribunal Supremo ratifique o no la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que señalaba que el plan especial del 'outlet' de Pikolín era "nulo de pleno derecho" porque vulneraba una norma de rango superior como es el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

"El Supremo confirmará la sentencia del TSJA. Estoy seguro y será en pocos meses. Saben que no hay posibilidad de que prospere y solo queda modificiar el PGOU para hacer un Utrillas 2 y hacer legal lo ilegal. Este es el debate de la campaña electoral TorreVillage sí o Torrevillage no. Si ZeC está en el Gobierno no habrá 'outlet' a la carta".

Al respecto se ha referido a la propuesta de PSOE, PP y Ciudadanos de adaptar el PGOU a este centro comercial. "Estamos hartos de que haya 3 grupos --PP, PSOE y Cs-- que hagan todo lo posible por salvar el proyecto yendo más allá de sentencias judiciales y de lo que dice la ley".

En este sentido, ha criticado que mientras el TSJA dice que es "ilegal y nulo de pleno derecho, el PSOE ha avanzado que si gana las elecciones modificará el PGOU para adecuarlo al proyecto". "Es una barbaridad desde el punto de vista de la legalidad y político porque a todo hijo de vecino se le aplica la ley".