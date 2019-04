Telefónica llevará la fibra óptica a 1.850 hogares y empresas en Ricla

Europa Press Zaragoza

Telefónica ha iniciado el despliegue de fibra óptica en Ricla lo que supondrá acercar las redes ultrarrápidas de telecomunicaciones a esta localidad zaragozana. Un total de 1.850 unidades inmobiliarias (sedes, hogares y empresas) del municipio se beneficiarán de las ventajas que ofrece la fibra óptica hasta el hogar (FTTH) de Telefónica.

La inversión para llevar la fibra a esta localidad asciende a 225.000 euros. Su desarrollo se enmarca en el Plan de Extensión de Banda Ancha puesto en marcha por el Gobierno de España, en un "claro ejemplo" de colaboración público-privada.

La fibra óptica de Telefónica permite disfrutar de mayores velocidades, contenidos audiovisuales en alta definición, videojuegos de última generación o capacidad para conectar varios dispositivos a la vez "con las mejores condiciones de velocidad y calidad".

En una nota de prensa, la compañía ha explicado que su servicio permite a los usuarios realizar videoconferencias HD de ultra-alta calidad, trabajar desde casa y ser más eficiente compartiendo más deprisa archivos pesados o trabajando en la nube como si fuera en local.

A las empresas, esta tecnología les permite además liberar espacio de la oficina, integrar extensiones de fijos y móviles y tener siempre actualizada la centralita. Es una herramienta "imprescindible" a la hora de afrontar la transformación digital de las empresas.

El FTTH destaca por su "alta capacidad y calidad de transmisión", dado que la señal es inmune a las interferencias externas y a las inclemencias meteorológicas, además de por ofrecer mayor seguridad. La fibra de Telefónica, a diferencia de otras tecnologías similares, llega hasta las propias oficinas de las empresas y hasta los hogares, es decir, no utiliza cobre o coaxial en el último tramo y, por tanto, no pierde velocidad porque no es compartida con ningún otro cliente. Cuenta con un ancho de banda ilimitado y simetría en la bajada y subida de datos.