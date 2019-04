Nº1 en Zapatillas by Foot on Mars crece en aperturas en Tarragona

Eva Sereno Zaragoza

La cadena, de origen aragonés, ha abierto un nuevo punto de venta en Cambrils, en Tarragona, con la que suma 65 establecimientos en España y Andorra a través de los que se ofrece una amplia gama de sneakers y prendas deportivas de moda.

La apertura de esta tienda se enmarca dentro de proceso de expansión de Nº1 en Zapatillas by Foot on Mars, que ahora ha puesto el foco en la Costa Dorada con el fin de acercar su oferta en skeakers y prendas deportivas de moda a los ciudadanos y turistas de esta zona.

La nueva tienda, que abrirá de lunes a domingo de abril a octubre, cuenta con casi 100 metros cuadrados de superficie de venta dentro de la que el cliente puede encontrar una amplia gama de calzado, textil y complementos de las marcas Adidas, Asics, Converse, Havaians, Le Coq Sportif, New Balance, New Era, Nike, Puma, Reebok, Skechers y Vans.

Esta oferta se concentra así en sneakers y calzado sportwear, aparte de incluir otro lineal más deportivo de look casual, textil y complementos.

La tienda, que incorpora las últimas novedades en iluminación y mobiliario de la enseña, no es la única que se va abrir próximamente, ya que se contemplan próximas aperturas en las poblaciones de Azpetia, Ceuta, Ecija, Estella, Fuengirola, Gibraltar, Irún, Lanzarote, Lucena, Malgrat de Mar, Melilla, Murcia, O Barco, Plasencia, Puerto de la Cruz, San Isidro (Tenerife) o Sevilla, entre otras localidades.

Nº1 en Zapatillas by Foot on Mars forma parte de Tréndico Group, que tiene sede en Ejea de los Caballeros (Zaragoza). Esta central de compras y servicios agrupa a más de 400 establecimientos especializados en deporte bajo las marcas Twinner y Atleet, y de moda con esta enseña y Foot on Mars. En 2018, la central facturó 42 millones de euros, produciéndose ventas por valor de más de 120 millones de euros.