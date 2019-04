La crisis económica se lleva por delante a casi 14.000 autónomos en Aragón

Eva Sereno Zaragoza

Desde el año 2008, se ha producido una caída neta de 13.852 autónomos en la comunidad aragonesa. Un descenso que no cesa porque, tan solo en el primer trimestre de este año, 997 autónomos han dejado su actividad económica o negocio. La pérdida de trabajadores por cuenta propia se produce de forma generaliza.

La crisis económica ha hecho mella en el colectivo de trabajadores por cuenta propia. Desde su inicio, en el año 2008, la comunidad aragonesa ha registrado una caída neta de 13.852 autónomos, habiendo pasado de los 117.865 trabajadores por cuenta propia al comienzo de la crisis a los 104.013 autónomos a marzo de este año. Pero los datos no quedan aquí porque esta caída en el número de autónomos, que en términos porcentuales se sitúa en el 11,75%, no ha cesado.

De enero a marzo de 2019, se ha vuelto a producir un descenso de 997 autónomos en términos interanuales en Aragón, siendo la comunidad que encabeza la pérdida de trabajadores por cuenta propia.

Dentro de Aragón, los datos del mes de marzo de 2019, reflejan que el mayor número de trabajadores autónomos se concentra en Zaragoza, con un total de 68.562 -suponen el 65,92% de los afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en Aragón-, seguida de Huesca con 22.152 (21,30%) y de Teruel con 13.296 (12,78%). Los autónomos suponen el 21,13% de afiliación frente al 80,97%, que se corresponde con la afiliación al Régimen General en la comunidad aragonesa.

La pérdida de autónomos se ha producido de forma generalizada en todos los sectores de actividad, sobre todo, en construcción, comercio y agricultura, que son los que "registran las caídas más fuertes", según ha indicado Raúl Machín, gerente de UPTA Aragón, durante la presentación del 'Análisis de la Situación de Autónomos en Aragón'. También se han producido descensos en industria, transporte y hostelería, observándose tan solo la excepción del sector servicios.

En concreto, en el área de la construcción, desde el año 2008, se han perdido 9.371 autónomos, mientras que en el comercio la caída ha sido de 4.975; agricultura con 3.520; industria con 643, transporte con 478 y hostelería con 200 autónomos menos.

"El trabajo por cuenta ajena se ha recuperado, pero la crisis se ha cebado con los autónomos", ha añadido Raúl Machín, ya que además del descenso en el número de trabajadores por cuenta propia, también se observa una alta volatilidad e inestabilidad por las variaciones entre altas y bajas que se producen mensualmente.

Una situación que se explica por el hecho de que los autónomos están en sectores de actividad con bajo valor añadido.

Pero, además, son años de un mercado laboral atípico y hay sectores como el comercio en el que se destruye trabajo autónomo "a pasos agigantados porque negocio que cierra, no vuelve a abrir". A ello se suman los hábitos en las formas de consumo y el auge de las plataformas de comercio online, cuyas ventas están creciendo a un ritmo del 40% en la comunidad aragonesa, así como la dificultad para ser autónomo. Son todos factores que han propiciado esta caída en el número de trabajadores por cuenta propia.

No obstante, también este descenso continuado se ha producido por otros factores como el hecho de que "siempre se ha planteado que los autónomos eran residuales y que no producían valor añadido", ha aclarado Álvaro Bajén, secretario general de UPTA Aragón, quien incide en la imposibilidad de los trabajadores por cuenta propia de competir con las grandes plataformas, como por ejemplo Amazon, que consiguen además financiarse a tipos de interés cero y acaparan todos los mercados.

"Se tiene la falsa referencia de autónomos que cobran 4.000 ó 5.000 euros al mes. Esto no existe", ha afirmado Álvaro Bajén. Además, hay un problema importante con los falsos autónomos, cuya figura se está utilizando para aumentar la precariedad laboral.

"Es necesario hacer plataformas, formar estructuras económicas con los autónomos para poder competir en igualdad y crear bancos de ideas rentables. La estructura clásica de las empresas desaparece", -afirma Bajén- lo que puede permitir que los autónomos complementen esas estructuras empresariales. Además, se debe orientar a los autónomos hacia sectores con más valor añadido.

Una ley necesaria

Para trabajar y solucionar los problemas de los autónomos, el secretario general de UPTA Aragón, Álvaro Bajén, ha valorado positivamente la Ley de fomento del emprendimiento y el trabajo autónomo, que se aprobó en las Cortes de Aragón el pasado día 29 de marzo.

Bajén lo ha valorado de forma positiva tras luchar durante más de 15 años para que haya un marco legal para los autónomos sobre el que, además, ha indicado que se recogen puntos positivos para este colectivo, que se deberán implementar y desarrollar en la próxima legislatura.

Uno de ellos, que además ahonda con las reivindicaciones de UPTA Aragón, es la actividad de los autónomos en sectores con valor añadido. "Se recoge que las administraciones desarrollen sectores con valor añadido y la formación en estos sectores. Los autónomos para que tengan vida, tienen que entrar en estructuras con valor añadido".

Además, estas plataformas permitirían que los autónomos accedieran a información entre los mismos, en lugar de obtener información asimétrica que dificulta su competencia con las grandes estructuras económicas y las plataformas.

Otro punto que ha sido bien valorado por UPTA Aragón es el artículo relativo a las ayudas en caso de suspensión de actividad y segunda oportunidad para lo que consideran conveniente el desarrollo de una plan para que se hagan viables y más rápidos los concursos de acreedores de las personas físicas, así como la creación de un fondo de segunda oportunidad para que los autónomos en situación de insolvencia sobrevenida puedan disponer de dinero para pagar las minutas de los profesionales que les ayuden a salir la situación en la que se encuentran. Un pago que hoy en día es un problema para una gran parte de autónomos.

La financiación es otro de los puntos a los que se alude y que esta organización valora de forma positiva, considerando conveniente que se articule a través de créditos o micro-inversiones, además de fórmulas como el crowdfunding.

Valoración positiva también se hace del articulado relativo al relevo generacional y la vertebración del territorio, ya que la organización considera que permitirá generar sinergias entre los autónomos veteranos y jóvenes para aprender el oficio y la gestión del negocio para que no se pierda ese know how.

Finalmente, UPTA Aragón ha destacado el reconocimiento de la representatividad de los trabajadores autónomos. "Nadie ha querido darnos interlocución en la Administración. He peleado con todos los gobiernos hasta hoy".