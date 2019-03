Consentio llega a Aragón para optimizar las ventas de frutas y verduras

Eva Sereno Zaragoza

Esta plataforma para el comercio B2B permite optimizar las ventas y realizar transacciones de forma más eficiente. Dirigida a productores, mayoristas y puntos de venta, entre otros agentes, es una solución digital que agiliza y hace más cómodas y sencillas las transacciones, aparte de facilitar poder llegar a más clientes y mercados.

Consentio es una plataforma que está llamada a revolucionar las ventas de frutas y verduras. Esta nueva iniciativa, que se ha lanzado hace dos meses y medio aproximadamente, no es un marketplace. Pero no es la única diferencia con otras soluciones digitales presentes en el mercado. Y es que su forma de operar es similar al funcionamiento de la mensajería instantánea.

"Es una aplicación con la que gestionas las compras y ventas de frutas y verduras", estando dirigida a productores, mayoristas y puntos de venta, principalmente, y a todos los agentes que componen el comercio en general, incluyendo comerciantes o restauradores, entre otros, según ha indicado Vincent Rosso, co-fundador de Consentio y exdirector de BlaBlaCar en España y Portugal, durante su visita a la capital zaragozana para participar en una nueva edición de la Startup Grind Zaragoza, a elEconomista.es

"La comunidad aragonesa tiene un importante sector agrícola y nos interesa mucho porque la plataforma permite optimizar sus ventas y vender mejor y de forma más eficiente". De hecho, "vemos que, con Consentio, se puede ganar entre un 25% y un 35% más de eficiencia en el momento de vender".

Consentio funciona como un sistema de mensajería, haciendo para ello uso de tecnología avanzada e intuitiva. "Es como un Whatsapp de la fruta y verdura". Además, la operativa es mucho más fácil entre las más de 1.000 referencias de estos productos que ya están dentro de esta plataforma, que suma más de 500 profesionales de cuatro países, entre los que figuran España, Italia, Francia y Holanda.

La plataforma permite llegar así a más mercados para las frutas y verduras, superando algunas de las principales barreras de exportación como la lingüística. "Está en siete idiomas. No hace falta hablar inglés para vender a un polaco u holandés. Cada persona lo ve en su idioma", lo que facilita que la transacción se haga sin problemas y "sin malentendidos por culpa del idioma".

Con esta solución también se permite llegar a más mercados, superando barreras físicas, "porque se tiene la posibilidad de contactar con nuevos mercados a través de la aplicación", lo que redunda también en un ahorro de tiempo.

Una solución digital que, además, puede contribuir a solucionar problemas reales de comercialización de los productores de frutas y verduras como sucede en Aragón con la fruta de hueso o en otras comunidades como la valenciana con las naranjas.

"Me encanta la fruta y la verdura y ví que había una ineficiencia en el sistema que hace que los agricultores no puedan vender sus productos, que son muy buenos, y se queden en los árboles por no tener herramientas para llegar a más mercados", añade Vincent Rosso.

La digitalización ayuda así a ganar en eficiencia y a llegar a todo el mundo, además, de forma sencilla porque tan solo se tiene que descargar la solución desde las tiendas de aplicaciones para dispositivos iOS o Android y registrarse para acceder a un sistema de chats. "El chat es más rápido y cada vez se usa más la mensajería instantánea", realizando la negociación en Consentio a través de este sistema.

"Solo se ve a las personas que tienen la aplicación. Es un club cerrado en el que se respeta el entorno privado", aparte de disponer de herramientas para hacer la foto y descripción del producto -se dispone así del propio showroom-, personalizar precios para clientes, gestionar pedidos...", añade Vincent Rosso.

Además, otra de sus ventajas es que, para realizar la transacción, no es necesario ir al propio sistema para concluirla, ya que la propia aplicación permite la conexión con el sistema informático del comprador y vendedor. "Conectamos directamente".