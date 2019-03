Los vinos de Bodegas Care obtienen varios premios en concursos internacionales

Eva Sereno Zaragoza

La bodega aragonesa ha recibido numerosas medallas en los concursos internacionales que ya se han celebrado en estos primeros meses de 2019.

Por ejemplo, en la Berliner Wine Trophy 2019 celebrada en Berlín (Alemania), recibió la Medalla de Oro con el Care Solidarity Rosé 2018, Care Tinto Roble 2018 y Care XCLNT 2014. Además, obtuvo la Medalla de plata para el Care Finca Bancales 2015.

En Bacchus, XVII Concurso Internacional de Vinos celebrado en Madrid del 7 al 11 de marzo, fue distinguida con la Medalla de oro para el Care Garnacha Nativa 2017, aparte de recibir la Medalla de plata para el Care Tinto roble 2018, Care Finca Bancales 2015 y Care Garnacha Blanca Nativa 2018.

Finalmente, en el Chardonnay Du Monde, 26ºInternational Competition of the Best Chardonnay Wines in the World celebrado del 6 al 8 de marzo en Château des Ravatys, la bodega del Instituto Pasteur en Saint Lager, en Francia, obtuvo la Medalla de plata para su Care Chardonnay 2018.