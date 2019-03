Nace Alacena Vinos para dar visibilidad a las pequeñas bodegas de Aragón

Eva Sereno Zaragoza

La Alacena de Aragón, tienda especializada en vino y gastronomía de la comunidad aragonesa, ha dado un paso más para dar a conocer los productos de Aragón con la creación de Alacena Vinos. Una nueva distribuidora que centrará su actividad en introducir vinos de calidad de pequeñas bodegas aragonesas en el canal de hostelería y horeca.

Las pequeñas bodegas tienen dificultades para introducir sus vinos en el canal de hostelería y horeca porque sus producciones son pequeñas y no siempre los distribuidores principales o más grandes conocen su producto. Un desconocimiento que a su vez supone un handicap añadido a la comercialización de sus vinos, a pesar de su máxima calidad y de ser productos diferenciados en el mercado.

No obstante, no es el único freno para su venta porque el reducido tamaño de la bodega hace que tampoco se puedan destinar muchos recursos a acciones de marketing o publicidad y, en consecuencia, darse a conocer y llegar al consumidor.

Con el fin de evitar esta situación, se ha puesto en marcha Alacena Vinos. Una denominación bajo la que empieza a operar esta nueva distribuidora que, precisamente, pondrá el foco de su actividad en la distribución de esos vinos de calidad de pequeñas bodegas aragonesas.

"Vimos el problema de la comercialización de estos vinos. Las pequeñas bodegas necesitan un distribuidor que cuide y mime su producto. Son pocas referencias y vamos a tratarlas bien. Son vinos que tienen mercado porque en la tienda responden mucho y cubrimos la necesidad de los productores", según ha explicado Santiago Angulo, propietario de La Alacena de Aragón, tienda especializada en vino y gastronomía de Aragón con más de 2.000 referencias, a elEconomista.es

Esta distribuidora trabajará en la introducción de estos vinos de bodegas pequeñas principalmente en el sector de la hostelería y el canal horeca. "Vamos a llevarlos al bar, que es el máximo consumidor de vinos".

De momento, se va a comenzar con 11 bodegas -aunque no se descarta ampliar el número posteriormente-, que ofrecen una gama de vinos diferenciada y de calidad, ya que hay vinos jóvenes, rosados y algún moscatel, entre otras posibilidades. Además, algunas bodegas son de denominación de origen o IGP.

Alacena Vinos trabajará así en la distribución del vino de Clavería Barrabés Viticultores, de Almunia de San Juan (Huesca), Bodega Bioenos de la DO Cariñena, Bodegas Esteban Castejón de la DO Calatayud, Vinos Ignius de la DO Cariñena, Bodegas Más de Torubio con IGP Bajo Aragón, Bodega Colás Viticultores de la DO Calatayud, Bodega Estrada Palacio de la DO Somontano, Bodega Picos de la DO Campo de Borja, Bodegas Ignacio Guallart con IGP Bajo Aragón, Bodegas Valonga con la IGP Valle del Cinca, y Bodega Aixena de la Cooperativa Comarcal del Campo Virgen de la Corona con IGP Ribera del Gallego-Cinco Villas.

Estos vinos se distribuirán principalmente en restaurantes de Zaragoza y zonas de alrededor. Y, aunque Alacena Vinos, acaba de ponerse en marcha, "ya hay algún restaurante interesado", incluso alguno también que no está en Zaragoza.

Las referencias que se distribuirán se caracterizan por ser de la máxima calidad, además de tener tiradas pequeñas porque son bodegas que suelen hacer todo el proceso. "Son vinos muy buenos y hay proyectos personales detrás. Todo esto hace que el vino merezca la pena probarlo".

Alacena Vinos dará así visibilidad a estos vinos de bodegas pequeñas para lo que también llevará a cabo diversas acciones de forma periódica como la organización de catas y presentaciones con las bodegas para acercarlas al público. Dentro de los actos ya programados está la cata de vinos de la Bodega Más de Torubio, que tendrá lugar el 2 de mayo.