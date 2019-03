PP alerta de que la elevada deuda municipal obliga a dedicar los 21,8 millones de remanente a pagar a bancos

Europa Press Zaragoza

El portavoz del grupo municipal del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Jorge Azcón, ha alertado de que la elevada deuda municipal obligará a destinar los 21,8 millones de euros de remanente de tesorería a pagar a los bancos por la "mala gestión" del Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) en lugar de invertirse en resolver los problemas de los zaragozanos.

"Si la ciudad no necesitara inversiones y los parques y calzadas estuvieran arregladas el reducir la deuda no sería una mala noticia, pero el problema es que con una ciudad absolutamente necesitada de inversiones básicas el Gobierno ha logrado que al menos 21,8 millones irán a los bancos por no saber gestionar".

En tono enfático, Azcón ha dicho que "la mala gestión tiene precio" y ha criticado que esos cerca de 22 millones de euros se irán a adelantar el pago de la deuda a los bancos y ha considerado que con estos datos "es normal" que el consejero municipal de Economía y cultural, Fernando Rivarés, no quiera comparecer para ofrecer estos datos.

En rueda de prensa, el concejal ha explicado que si se cumpliera el límite del endeudamiento, que es del 110 por ciento, el remanente podría ir a inversiones, pero como "no es así" la ley obliga a pagar por anticipado a los bancos la deuda.

Azcón ha apuntado que en abril se conocerá el límite exacto del endeudamiento de Zaragoza y si cumple o no con la estabilidad presupuestaria. Asimismo, la liquidación de 2018 se analizará en la Comisión de Economía de este viernes y ha incidido en que el equipo de gobierno "no ha tenido a bien explicarlo antes cuando es la costumbre, ya que se trata de un documento crucial para el Ayuntamiento".

Tras indicar que el documento de liquidación presupuestaria es "prolijo" en cifras y conceptos "complicados", ha comentado que en síntesis revela que los gastos de 2018 fueron 724 millones de euros, que supone un 92 por ciento de ejecución.

Corredor verde

Por otro lado, Jorge Azcón ha manifestado que los 3,6 millones de euros que el Ayuntamiento tiene que pagar a los contratistas de las obras de segunda fase del Corredor Verde tras una sentencia judicial se suman a los más de cien millones en sentencias judiciales que ha tenido que abonar esta corporación.

Además, el portavoz del PP ha alertado de que al incumplir el límite de endeudamiento se impide acudir al Fondo de Impulso y esta cuantía se tendrá que abonar con recursos del Ayuntamiento.

"Hay una espada de Damocles de 210 millones en sentencias judiciales, algunas sobre revisiones de precios del transporte urbano o de la contrata de limpieza que no tienen buena perspectiva para los próximos años y las inversiones en la ciudad".

Azcón ha subrayado que "es necesario revertir la mala situación del Ayuntamiento, no se puede esconder la cabeza y hay que decir la verdad". Ha propuesto hacer planes de reducción de deuda y afrontar las sentencias judiciales en el momento que hay que pagarlas y no recurrir a instancias superiores "porque se pagan con intereses desorbitados que salen de los bolsillos de los ciudadanos".