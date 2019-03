La DO Calatayud inaugura la remodelación de su Museo del Vino

Europa Press Zaragoza

La Denominación de Origen (DO) Calatayud ha inaugurado este martes la remodelación de su Museo del Vino, unas instalaciones que se encuentran en el Monasterio de Piedra (Nuévalos) y que han sido remodeladas gracias a una inversión de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ).

Al acto de inauguración ha asistido el vicepresidente primero de la DPZ, Martín Llanas, y el presidente del Consejo Regulador de la DO, Miguel Arenas, acompañados de otros miembros del Consejo Regulador, representantes de las bodegas, dirección y representantes del Consejo de Administración del Monasterio de Piedra.

El conjunto de la obra ha supuesto una inversión cercana a los 80.000 euros y han contado con la colaboración de la Diputación de Zaragoza, que ha concedido una ayuda de 60.000 euros. El museo está ubicado en la antigua cilla del monasterio, un espacio que se distribuye en dos alturas, lo que fue antigua bodega y granero monacal.

Llanas ha destacado la importancia que la DO Calatayud tiene para el desarrollo de la zona. "La búsqueda de la excelencia no solo ha conseguido que las vides de Calatayud sean uno de los principales motores económicos de esta zona de la provincia de Zaragoza. También está favoreciendo a otros sectores estrechamente vinculados a la cultura del vino como el turismo", ha resaltado Llanas.

Ha insistido en que se trata de una actividad "clave para el desarrollo socioeconómico de esta tierra que está sabiendo aprovechar el tirón de la enología creando una relación simbiótica con la Denominación de Origen de la que todas las partes se benefician".

En su intervención, el director general del Monasterio de Piedra, José Pons, ha hecho un breve recorrido por la historia de este enclave y la importancia del vino entre la comunidad monacal. Ha destacado, asimismo, que es la primera renovación importante en los cerca de 20 años de vida del Museo del Vino, al tiempo que ha hecho hincapié en la buena colaboración con el Consejo Regulador en el desarrollo del proyecto.

Un centro atractivo

Por su parte, Miguel Arenas ha agradecido el apoyo y la colaboración tanto de la dirección del Monasterio como de las instituciones, a la vez que ha expuesto los criterios que han guiado el proyecto de renovación de Museo, "para ser un elemento funcional a la vez que atractivo para el visitante", ha agregado.

Las renovadas instalaciones son el resultado de un proyecto museístico desarrollado en los últimos meses en el que se ha cambiado la museografía existente, creando un espacio expositivo nuevo y atractivo que potenciará la divulgación del territorio y de los vinos de la Denominación.

Con el objetivo prioritario de promocionar y difundir la marca DO Calatayud, se ha diseñado una museografía moderna, conceptual "y muy visual", basada fundamentalmente en la recreación de escenografías que muestran al visitante aspectos como el vino en la historia y su relación con el Monasterio de Piedra, los métodos tradicionales y más actuales de la elaboración del vino de la DO, las características principales de su zona de producción, así como las bodegas que conforman la DO.

Distribución del espacio expositivo

El espacio expositivo consta de dos plantas. En la primera planta se inicia el recorrido con una presentación de la DO, seguida de una escenografía sobre el vino en la historia y su relación con el Monasterio de Piedra.

Después, el visitante puede conocer cómo es la viticultura en la DO con una representación de su 'Viñedo extremo', para luego pasar a la parte de elaboración tanto de métodos tradicionales como actuales y otros aspectos enológicos.

En la planta baja del museo, el espacio está dedicado a las bodegas que forman parte de la Denominación, así como al enoturismo y las propuestas que presenta la Ruta del Vino Calatayud, ha detallado la DPZ en una nota de prensa.

La Ruta del Vino Calatayud, en la que están integrados tanto el Monasterio como el Museo, recibe alrededor de 250.000 visitantes año, según los datos publicados por el Observatorio Turístico de Rutas del Vino del España, lo que la posiciona entre las rutas más visitadas a nivel nacional.

Con esta remodelación del Museo, desde la DO consideran que será un nuevo foco de atracción, que aumentará las visitas y el conocimiento de los vinos de la Denominación.