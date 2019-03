La igualdad de género, clave en la sesión de las Cortes, con ausencia de numerosos diputados

Europa Press Zaragoza

Las Cortes de Aragón han celebrado este viernes la segunda jornada de la penúltima sesión plenaria de la legislatura, que ha girado en gran medida en torno a la igualdad de género, dado que este 8 de marzo, numerosos diputados han secundado la convocatoria de huelga feminista y también ha sido objeto de debate en las preguntas a los consejeros.

Ha presidido la sesión el vicepresidente primero de la Mesa, el socialista Florencio García Madrigal, acompañado por los representantes del PP en este órgano, el vicepresidente segundo, Antonio Suárez, y la secretaria segunda, Yolanda Vallés.

La sesión se ha desarrollado con ausencia de todas las diputadas de izquierdas, de PSOE, Podemos, CHA e IU, y de la mayoría de los diputados varones del PSOE y varios de Podemos, así como del representante de CHA Gregorio Briz. Han estado presentes los del PP, Cs y la mayoría del PAR.

Además de las intervenciones de diputados y consejeros en las preguntas dedicadas a la igualdad, el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, ha manifestado su solidaridad y apoyo a "tantas y tantas mujeres que van a salir a las calles en defensa de sus derechos y de la igualdad" para "hacer una sociedad mucho más igual" donde la brecha salarial "sea cada vez más estrecha, desaparezca", animando a luchar "con ahínco" contra la lacra de la violencia machista.

Asimismo, la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Mayte Pérez, ha condenado las pintadas insultantes contra las mujeres aparecidas en el IES 'Bajo Aragón' de Alcañiz, apostando por "utilizar cualquier acción institucional para avanzar" en la igualdad de género.

Vicente Guillé ha seguido toda la sesión, en representación de todo el Gobierno, mientras que los consejeros que tenían que responder a interpelaciones, lo han hecho y después se han ausentado.

Período anterior a 1933

En la primera iniciativa tramitada, una comparecencia de Guillén a petición del PP, la portavoz popular, Mar Vaquero, ha afirmado que la imagen que este viernes ha ofrecido su grupo "es el presente y el futuro de esa aspiración de la sociedad de trabajar juntos", mientras que la de "algunas bancadas" corresponde al periodo anterior a 1933, antes de que se aprobara el sufragio universal, cuando "solo venían a legislar, tomar decisiones y dictar deberes los hombres".

La portavoz de Cs, Susana Gaspar, ha señalado que "no hubo unanimidad" para celebrar esta sesión plenaria en fechas distintas y ha dicho que "es una lástima que hoy no podamos ejercer el parlamentarismo al 100 por cien" porque "algún grupo ha decidido visibilizar la huelga solo trabajando los hombres". "Ojalá estos grupos algún día entiendan que es una lucha de hombres y mujeres", ha agregado.

La portavoz adjunta del PAR, María Herrero, ha dicho que para ella era "un honor" ser diputada "gracias al esfuerzo de muchas mujeres" y "defendiendo a las mujeres", tras lo que ha lamentado que no se haya cambiado la fecha del Pleno y ha preguntado a los diputados de Podemos presentes que, si entendían que no acudir al Parlamento era defender a las mujeres, si los hombres de Podemos no las defienden.