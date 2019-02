Olona dice que el crecimiento económico de Aragón "está beneficiando al mundo rural de manera importante"

Europa Press Zaragoza

El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno autonómico, Joaquín Olona, ha explicado que, según un análisis realizado por su Departamento, "la mitad del crecimiento económico" que está experimentado Aragón "está directamente relacionado con el sistema agroalimentario, que está en el medio rural".

Así lo ha manifestado durante una comparecencia ante el pleno de las Cortes de Aragón, solicitada por Podemos para que informara sobre acciones y planes para repoblar los pueblos mediante el desarrollo rural y la sostenibilidad, en la que Olona ha sintetizado que Aragón lidera el crecimiento de las Comunidades, que "está beneficiando al mundo rural de manera muy importante".

A su entender, la principal aportación de este Ejecutivo aragonés en la lucha contra la despoblación ha sido "recuperar los servicios públicos" en un territorio "eminentemente rural", con "mil millones de euros más para educación, sanidad y servicios sociales", que han permitido crear empleo en estos ámbitos, mantener abiertas cien escuelas con entre tres y cinco niños, y facilitar ayudas para el transporte y comedor escolar.

Olona ha esgrimido que de no haberse tomado estas medidas habría familias que se hubieran ido a vivir a las ciudades. Por otra parte, ha mencionado la autorización de 143 parques eólicos y 56 fotovoltaicos, cuya instalación va tener lugar en el medio rural y que "va a generar mucho empelo en la construcción y también en su mantenimiento y explotación".

El consejero ha sostenido que "en la lucha contra la despoblación todo suma" y en este contexto ha defendido la reforma de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) y suprimir los derechos históricos, por los que actualmente se gestionan en la Comunidad unos 500 millones de euros anuales procedentes de la Unión Europea "de ayudas directa a la renta", pero que "están pésimamente distribuidos".

Esto supone que haya quienes estén cobrando del primer pilar de la PAC y se vayan de los pueblos, para agregar que en el segundo pilar, el programa de desarrollo rural, Aragón lidera la ejecución entre el grupo de las Comunidades que gestionan cuantías importantes. En concreto, ha dicho que de los 943 millones que corresponden a este territorio en el periodo actual, "478 están comprometidos, el 51 por ciento del total".

También ha defendido una transición ecológica "justa", algo contrario a que sea haga de forma "apresurada" y "a ponernos corriendo a cerrar centrales", ha dicho en referencia al anuncio de cierre de la Central Térmica de Andorra.

El consejero ha remarcado que para el Gobierno de Aragón la lucha contra la despoblación es un "reto transversal" con el objetivo de "permitir que quien quiera vivir en el mundo rural pueda hacerlo de manera digna y en igualdad de condiciones", para rechazar el uso de este problema "como arma arrojadiza por cuestiones electoralistas".

Políticas equivocadas

El diputado de Podemos, Nacho Escartín, ha constatado que según demuestran los índices de natalidad de 2018 en Aragón "lo que se ha hecho no ha sido eficaz, ni ha dado resultados" y "nuestro mundo rural muere", para esgrimir que se han aplicado "políticas equivocadas que pueden agudizarse según quién gobierne en los próximos meses".

En este punto, ha opinado que "el principal problema que puede haber para agravar la despoblación en el mundo rural aragonés es que llegue a haber un gobierno liderado por el PP, junto con Ciudadanos y apoyado por Vox", o un gobierno del PSOE con el apoyo de Ciudadanos y PAR, al argumentar que Cs propone "fusionar municipios de menos de 5.000 habitantes" y "acabar con las comarcas" y el PP "ha estrangulado la financiación de los municipios pequeños".

Ha añadido que el Gobierno PP-PAR recortó las políticas sociales la pasada legislatura, "y el pato lo pagó la zona rural", frente a "la senda de defensa de los servicios públicos y las leyes aprobadas esta legislatura" por la izquierda en la Comunidad, para defender las comarcas, el apoyo a sectores estratégicos que aportan "empleo de calidad", mejorar las comunicaciones, suprimir las diputaciones provinciales y la reforma de la PAC.

El diputado del PP, Ramón Celma, ha sostenido que Podemos y PSOE han planteado "teorías" porque "no viven en la realidad" del medio rural, donde sus habitantes se preguntan "si quieren echarles de sus pueblos", cuando "nadie hace nada para solucionar los problemas concretos de agricultores, ganaderos y empresarios de la agroindustria". En este punto, ha puesto como ejemplo las "inspecciones injustificadas e inflexibles" del Departamento de Olona y que "no haya hecho nada para que se limpie el río Ebro".

Reformar la PAC

El parlamentario del PSOE, Herminio Sancho, ha considerado que "la reforma de la PAC es la mejor herramienta de lucha contra la despoblación", si bien ha reconocido que es un "reto transversal" y se han de "garantizar los servicios públicos", para enumerar acciones positivas del Departamento como la apuesta por la selvicultura, la incorporación de jóvenes agricultores, la ganadería extensiva, la apicultura, la modernización de regadíos y de explotaciones y las concentraciones parcelarias.

La diputada del Partido Aragonés, Lucía Guillén, ha planteado el programa de desarrollo rural como una "herramienta para frenar la despoblación" y por eso ha reclamado su ejecución ya que el Gobierno de la Comunidad "no está aportando lo que le corresponde en la cofinanciación" y "no soy la única que lo dice, también lo hacen los responsables de los Leader y los representantes de la Red Aragonesa de Desarrollo Rural, además de agricultores, ganaderos y organizaciones agrarias".

El parlamentario de Ciudadanos, Ramiro Domínguez, ha afeado a Podemos la crítica a su grupo cuando desde la formación morada "han callado" ante "tejemanejes" de las comarcas, entre otras cosas, para estimar que "la madre del cordero está en intentar cambiar la PAC" para que el dinero llegue al territorio y a los jóvenes agricultores, en vez de hacer "demagogia y populismo".

La diputada de IU-Grupo Mixto, Patricia Luquin, ha manifestado que si las personas abandonan los pueblos es "porque no tiene alternativas; si las tuvieran, se quedarían". Asimismo, ha considerado que las estrategias y planes desarrollados hasta ahora no han frenado la despoblación y ha enfatizado en que "hay cosas que no ayudan, como el cierre de la Central Térmica de Andorra".