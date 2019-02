Cablescom invierte 5 millones en aumentar su capacidad y automatizar la producción de cables de fibra óptica

Eva Sereno Zaragoza

Las inversiones se terminarán de ejecutar este año para aumentar la capacidad y automatizar y mejorar las instalaciones de cables de fibra óptica. La empresa prevé crecer en 2019 entre un 10% y un 20% en facturación tras haber cerrado un 2018 con unos ingresos de 54 millones de euros y generar 60 empleos.

El año 2018 ha sido positivo para Cablescom, perteneciente al grupo chino Hengtong desde 2016 tras ser comprada. La empresa ha registrado un crecimiento económico del 95%, registrando unos ingresos de 54 millones de euros, que se corresponden sobre todo con su actividad vinculada con la producción de cables de fibra óptica. El beneficio neto ha sido de 1,7 millones de euros. Un ejercicio en el que, además, la empresa ha generado 60 puestos de trabajo, aumentando su plantilla en un 35%.

La clave de esta evolución ha sido el cambio en la actividad de la empresa fundada en 1971, y conocida anteriormente como Cables de Comunicaciones, para la fabricación del antiguo cable de cobre para teléfonos. "Hemos ido evolucionando y hemos estado a la vanguardia tecnológica porque el primer cable de fibra óptica que se instaló en España se fabricó aquí en 1982. Hace dos años cambiamos y ampliamos la fibra óptica", desmontando la línea de cable de cobre, ha explicado Verónica Iliescu, CEO de Cablescom, a elEconomista.es

Este proceso ha sido uno de los principales factores clave de esta evolución positiva en la que también ha influido la demanda del mercado, ya que "el 80% de la facturación es exportación" hacia países de Europa, siendo Francia el principal destino por el desarrollo de su mercado. La presencia en España representa un porcentaje inferior porque "la red de fibra óptica se desarrolló antes que en otros países".

A todo ello se suma el plan de inversiones de cinco millones de euros, que la compañía comenzó a ejecutar en el año 2018 para aumentar la capacidad, automatizar y mejorar las instalaciones de las líneas de cables con demanda, así como el desarrollo de producto. Hasta el momento, se han invertido tres millones de euros, estando previsto que los dos millones restantes se ejecuten en 2019 con estos mismos fines.

"Hengtong nos suministra la materia prima porque no tantos grupos en el mundo fabrican para grandes operadores y clientes que necesitan productos de calidad" y con características específicas. Un producto al que Cablescom añade su know how propio de la fábrica de Zaragoza y que "ha sido también clave para mantenernos en el mercado a lo largo de los años. Los productos vendidos son de aquí. Tenemos rapidez en desarrollar nuevos productos a medida del cliente".

Con esta positiva evolución en 2018, Cablescom también prevé un buen 2019. "La previsión de crecimiento será de entre el 10% y el 20% en facturación", lo que irá parejo a la evolución favorable de los beneficios "porque no vendemos a pérdida, sino que apostamos por rapidez de servicio y por el buen servicio y producto".

El crecimiento se acompañará de la generación de más empleo, estando previsto incorporar a entre 20 y 30 personas este año de distintos perfiles como técnico y comercial, pero también operarios para lo que mantienen acuerdos con distintas entidades como la Fundación Adecco, Rey Ardid o Cáritas, apostando así a su vez por la responsabilidad social corporativa.

Premio por su evolución

La evolución de Cablescom le ha hecho merecedora del premio a la 'Empresa con Mejor Evolución en 2018', que otorga el grupo chino Hengtong, que cuenta con más de 18.000 empleados a nivel mundial y tiene presencia en 30 países y en varios sectores de actividad entre los que figuran los sistemas de telecomunicaciones, cables submarinos, energías renovables y cables de energía. El grupo -100% privado-, tuvo una facturación en 2018 de más de 6.400 millones de euros, convirtiéndose en el tercer fabricante de fibra óptica en el mundo y en una de las 100 empresas más importantes del país asiático.

Un premio con el que se reconoce la actividad y evolución de Cablescom y que supone "una importante apuesta por el desarrollo en Europa a través de nosotros", además del reconocimiento al gran "esfuerzo que hacemos y a los 250 trabajadores para llegar a todo el mundo y países de Europa. Recibir el apoyo del grupo chino significa tener sinergias en tecnología, mercado y gama de productos porque ellos fabrican" más referencias.

Pero esta no es la única sinergia que se establece porque también se apuesta "por combinar culturas" y que en China conozcan la cultura del país en el que tiene plantas y allí donde están las fábricas se familiaricen con la cultura china. Así "nos ayudan a entender las formas de hacer negocios en China".