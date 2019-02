Los trabajadores del CTRUZ secundarán una huelga para exigir una subida salarial

Europa Press Zaragoza

El comité de empresa del Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza (CTRUZ) ha acordado convocar una huelga, cuya fecha de marzo se decidirá este miércoles, ante la negativa de la empresa a mejorar sus condiciones salariales con un aumento de la retribución.

Desde el comité de empresa se reclama un aumento del 6 por ciento incluido el IPC, mientras que desde la empresa se ha propuesto poco más del 1 por ciento, ha informado el presidente de los representantes de los trabajadores, Vicente Vicioso.

Otra propuesta que reclaman es recudir la jornada anual establecida en 1.800 horas porque también trabajan los sábados y festivos y las "condiciones económicas y sociales no están donde deberían estar".

En declaraciones a los medios de comunicación, Vicioso ha explicado que la empresa al negociar el convenio "no atiende a unas razones mínimas", para señalar que los 160 trabajadores del CTRUZ parten de unos salario "no altos". "En los años de crisis siempre se ha ido a la baja y hemos aguantado la situación para no perder el trabajo, pero ahora la empresa no quiere entrar a negociar nuestras reivindicaciones".

Vicente Vicioso ha subrayado que los trabajadores han abierto vías sociales para llegar a cuerdos, pero la empresa "no quiere" por lo que han optado por mantener una reunión con el consejero municipal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero. "Queremos trasladar al Gobierno de Zaragoza nuestro problema y que nos apoyen".

La semana pasada la asamblea de trabajadores por una "mayoría amplia" aprobaba las movilizaciones con la decisión de convocar una huelga indefinida. "Si la empresa no cambia de actitud y sigue con su cerrazón en no mejorar un poco las condiciones no quedará otra que mantener el pulso".

Justas

Tras la reunión, Alberto Cubero ha indicado que desde el Gobierno municipal de Zaragoza en Común (ZeC) se les ha trasladado el apoyo a sus reivindicaciones "completamente justas" para recuperar su poder adquisitivo y ha estimado que la empresa concesionaria, Urbaser, "tiene capacidad para atender estas reivindicaciones justas".

Cubero ha lamentado que los trabajadores tengan que recurrir a la huelga indefinida ante la "cerrazón de la empresa Urbaser a no negociar el convenio y permitir la recuperación salarial en este convenio".

El consejero municipal de Servicios Públicos y Personal ha aportado el dato de que desde 2009 hasta este ejercicio ha aumentado el 20 por ciento la recogida de residuos y "por tanto los beneficios empresariales que han alcanzado los 9,5 millones de euros y Urbaser tiene volumen económico suficiente" para atender la subida que piden los trabajadores.

Además, ha recordado que la planta del CTRUZ "ha sido generosa con Urbaser facilitando la investigación y los desarrollos". "Hemos sido colaboradores y sorprende la cerrazón ante la petición de los 160 trabajadores que reclaman recuperar poder adquisitivo".

Ha matizado de que si finalmente la empresa continua con su actitud y los trabajadores secundan una huelga indefinida "es de perogrulllo" que afectará al servicio, por eso es "fácilmente evitable y la peticiones son lógicas".

Cubero ha precisado que la huelga se producirá en la zona del tratamiento de residuos no en la recogida, por lo que la afección principal será en el destino y aunque no se visualizará mucho, si afectará al impacto ambiental de la ciudad y ha pedido una reflexión y un cambio de postura a la empresa Urbaser.

"Desde 2012 han sufrido congelaciones salariales y no han recuperado el acumulado del 3 por ciento cuando la empresa ha aumentado su beneficios en el 20 por ciento, por lo que tiene margen suficiente para evitar la huelga, pero hay una falta voluntad de Urbaser".