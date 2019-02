La hostelería de Zaragoza se une contra la ordenanza de protección contra la contaminación acústica

elEconomista Aragón Zaragoza

La Asociación Profesional de Empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia, HORECA, APEHA, la Asociación El Tubo de Zaragoza, la Asociación Aragón en Vivo y la Asociación de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas de Zaragoza, se han unido para exigir una ordenanza del ruido "consensuada, participativa y que aporte seguridad jurídica", ya que está en juego el futuro de los "más de 4.000 establecimientos de la ciudad".

La hostelería de Zaragoza ha advertido que la nueva Ordenanza del Ayuntamiento de Zaragoza amenaza gravemente al sector, aparte de perjudicar también a los vecinos, usuarios, propietarios de locales y al resto de actividades industriales de la ciudad.

Las asociaciones han recordado que desde hace más de 40 años, el sector de la hostelería zaragozana ha crecido para estar entre los primeros a nivel nacional. Un período en el que las empresas del sector han aportado servicios, calidad y profesionalidad, llevando hasta la cifra actual de más de 4.500 establecimientos. Además, su actividad ha tenido reflejo en el empleo. Tan solo en Zaragoza y provincia, la hostelería emplea a alrededor de 22.380 personas.

Sin embargo, para la hostelería zaragozana todo el trabajo de estos 40 años y el futuro se ha visto lastrado con la nueva Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica de Zaragoza del Ayuntamiento liderado por Zaragoza en Común.

Con esta nueva normativa, "el paradigma hostelero cambiará radicalmente, poniendo en peligro el trabajo de todos estos años, por la imposibilidad de cumplir las prescripciones contenidas en la misma, truncando el futuro del sector", han explicado desde el sector desde el que inciden en que su aplicación implicará una serie de consecuencias "penosas".

Una de ellas es la reducción a la mínima expresión el valor de los establecimientos de actividades clasificadas de la ciudad, ante la imposibilidad de por parte de los mismos de los requisitos establecidos en el proyecto de norma para adaptar sus negocios a las nuevas exigencias de aislamiento. De esta manera, el sector también considera que se favorece la creación de monopolios en el sector de la hostelería en manos de grandes conglomerados empresariales y acabando con 4.500 pymes.

La nueva ordenanza tiene también otras consecuencias como el hecho de que se cercena el patrimonio gastronómico -cultural de los establecimientos hosteleros tradicionales y emblemáticos existentes en Zaragoza.

Desde el sector igualmente alertan de la creación de guetos acústicos donde los servicios a sus usuarios merman al capricho político por las implicaciones potenciales que podría tener para los negocios radicados en una zona susceptible de ser declarada saturada (limitación de horarios de actividad, de instalación de veladores ).

Así, señalan que sería conveniente exigir una regulación completa y sucinta en cuanto a los criterios objetivos de declaración, mantenimiento, régimen jurídico de aplicación para garantizar una mayor seguridad jurídica en la aplicación de la norma.

Las asociaciones sectoriales igualmente inciden en que no existe soporte normativo ni título competencial que faculte al Ayuntamiento de Zaragoza para construir una suerte de responsabilidad solidaria objetiva entre el hostelero y su cliente-consumidor por los perjuicios o contaminación acústica que pueda causar éste en la vía pública, ya que para ello ya existen las fuerzas y cuerpos de seguridad competentes. "No se puede pretender imponer en una norma que el hostelero actúe como un "policía" con respecto a la actuación de sus clientes en la vía pública, máxime cuando se hacen botellones en su puerta y no se actúa frente a ello".

Otros puntos que consideran negativos para el sector son la creación de un régimen sancionador, que no se ajusta a la Ley 7/2010, de 18 de noviembre, contra la Contaminación Acústica de Aragón, y el hecho de que se derivan diferentes responsabilidades o cargas para todos los agentes a los que resulta de aplicación la norma (propietarios de viviendas-arrendadores respecto a sus arrendatarios; vecinos respecto a sus mascotas; arquitectos, aparejadores, ingenieros, ingenieros técnicos respecto a los proyectos que informan...) salvo para el Ayuntamiento.

Sin el sector

Para las asociaciones del sector, es "increíble que el Ayuntamiento de Zaragoza quiera dejar a ciegas este legado a nuestro municipio, sin tener un mapa del ruido para poder hacer una norma a la medida para la ciudad, y con una nula capacidad participativa", ya que no se ha contactado con ninguna organización de hostelería para la aprobación de esta norma.

Todas las asociaciones hosteleras de Zaragoza coinciden, además, en que el objetivo de la ordenanza debería consistir en alcanzar un equilibrio que haga compatible el derecho al descanso de los vecinos, y el desarrollo de una actividad económica que presta servicios a un amplio número de zaragozanos, que asisten a los diferentes establecimientos para satisfacer su derecho al ocio, que además se muestra clave en la actividad económica de la ciudad.

para el sector, este objetivo todavía es alcanzable, dado que "hay tiempo para establecer un diálogo que permita consensuar el contenido de la ordenanza que en estos momentos dispone de un contenido de difícil cumplimiento".