El Centro de Emprendedores de Alcañiz ofrece un espacio de coworking a más de 12 empresas locales

Europa Press Zaragoza

El vivero de empresas 'Centro de Emprendedores de Alcañiz', que se inauguró en el verano de 2014, ha servido de acogida desde sus inicios a más de doce empresas locales. Dispone de un espacio de coworking que permite a profesionales independientes, emprendedores o no, compartir un mismo espacio de trabajo.

El Centro de Emprendedores se encuentra junto al IES Bajo Aragón, en la calle Pilar Narvión, compartiendo espacio con el Centro Público de Educación de Personas Adultas Río Guadalope, en la planta baja del edificio de viviendas para mayores de la Sociedad Municipal Fomento de Alcañiz SLU (FOMENTA).

Para hacer uso del espacio de coworking no es necesario cumplir el requisito de ser emprendedor; no obstante, para el resto de despachos es requisito fundamental no llevar dado de alta como profesional o como empresa más de 24 meses o tener previsto iniciar la actividad en los tres meses siguientes a la adjudicación del espacio, pudiendo ocupar los despachos hasta un máximo de 3 años.

El Centro de Emprendedores de Alcañiz cuenta con seis despachos con una superficie entre 11 y 13 metros cuadrados equipados con mobiliario, calefacción, wifi, multifunción y servicio de limpieza. Cuatro de los despachos están destinados a emprendedores, oscilando los precios entre los 70 y los 85 euros mensuales durante el primer año, existiendo una bonificación de un 5 por ciento para algunos colectivos.

Los otros dos despachos se destinan a coworking y los precios se establecen en función del uso, por horas, días o meses. Esta es una de las ventajas del centro, que los negocios que ocupan estos despacho de uso compartido, no tienen que tener un uso diario de la instalación, sino que se puede solicitar una ocupación puntual.

La creación del Centro de Emprendedores ha supuesto el asentamiento de varias empresas, lo que conlleva un impulso y una mejora para el crecimiento y desarrollo de los emprendedores