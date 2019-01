Los principales errores que se comenten al emprender e invertir en startups

Eva Sereno Zaragoza

Muchas veces se tiende a hablar de "lo que se hace bien" cuando se emprende o se realizan inversiones en compañías tempranas. Sin embargo, no todas las startups llegan a buen término ni todas las inversiones en este tipo de empresas tienen el resultado esperado. El emprendedor y también inversor Iñaki Arrola comentó los principales fallos a partir de su propia experiencia, que pueden ser de ayuda para otros emprendedores o inversores. Unas claves que dio en el encuentro 'Venture on the road', organizado en Zaragoza por SeedRocket y Bstartup de Banco Sabadell con la colaboración de Araban, la nueva plataforma de inversores y startups de Aragón.

"Creo que está demasiado sobrevalorado lo que se hace bien, se dulcifica la historia. Como emprendedor he hecho cosas mal y otras me han salido bien. Creo que hay que fijarse más en los errores que en los éxitos", según ha explicado Iñaki Arrola, fundador de Coches.com (ahora es solo accionista) y general partner en el fondo de inversiones K-Fund, a elEconomista.es

Y, dentro de esos errores, hay algunos que son habituales en el mundo del emprendimiento como hacer negocios con la familia o con los amigos. "Al principio, no tenía tantos socios y en los negocios estaban más mis amigos".

Sin embargo, el error no está tanto en hacer los negocios con la familia o los amigos. De hecho, esta es una de las fuentes más habituales de muchos emprendedores cuando, sobre todo, no pueden acceder a otras vías para obtener recursos económicos o financiación.

"A veces hay que hacer negocios con la familia porque es quién está más cerca y te puede apoyar. Pero el error no es hacer los negocios con la familia. Es no tener un pacto de socios, que deje fijado cómo es la relación con la familia. Es como cuanto te casas en gananciales porque si no parece que no quieres a la persona. Pero hay famosos que ya saben cómo se van a divorciar antes de casarse. Es triste, pero es así", añade Iñaki Arrola.

Una situación similar se produce cuando se hacen los negocios con los amigos. "Mi error es no haber dejado por escrito las cosas que pasan en una empresa y cómo se solucionan".

Además, otro error frecuente y que también el propio Iñaki Arrola ha reconocido que ha cometido es adentrarse en sectores de los que no tenía conocimientos previos. "Me metí en una compañía tecnológica cuando nadie sabíamos de este mundo".

También se dio el caso de que "todos los socios teníamos el mismo perfil. Son las típicas cosas de 1º de EGB que no se tienen que hacer". De esta manera, es mejor contar con un equipo complementario y con experiencia en el sector en el que se va a entrar.

Precisamente, el equipo es clave a la hora de emprender, siendo necesario unirse a "un equipo muy bueno. Si te equivocas con la gente, hay que despedirles a tiempo. A la gente hay que pagarle bien y no dejar de despedirles si las cosas no funcionan. He dado miles de oportunidades a mucha gente que trabaja conmigo porque siempre piensas en quien tienes al lado, pobrecillo... Esto no te deja pensar en la gente que puede ocupar el puesto y que le puede apetecer o necesitar igual. Hay que ser humano, pero es verdad que te impide hacer lo que hay que hacer en la empresa".

Errores al invertir

Durante su intervención en la conferencia dada en Zaragoza, Iñaki Arrola también aludió a errores que ha cometido como inversor. Por ejemplo, dentro de ellos, está el hecho de pensar que quien invierte sabe más que el emprendedor o que el emprendedor sabe más que el inversor.

Además, hay que saber cuándo retirarse de la inversión. "Cuando inviertes en compañías tempranas, unas salen bien y otras mal. Se debe ser consciente de que no eres la persona que puede salvar la compañía poniendo dinero siempre. Hay gente que quiere seguir con su sueño, pero tú tienes que hacer una apuesta inicial y, si eso no sale bien, no tienes que poner dinero indefinidamente porque eso afecta al retorno".