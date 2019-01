Room1804 Design convertirá cuatro hoteles de Hesperia en la nueva marca de AMResorts

Eva Sereno Zaragoza

Hesperia ha elegido al estudio de interiorismo del grupo Proffetional, liderado por Jorge Merino, para convertir cuatro hoteles de la compañía hotelera en la nueva marca AMResorts.

Room 1804 asume, además, con este proyecto una nueva responsabilidad internacional, ya que los hoteles en los que se trabajará son las nuevas aperturas de AMResort en Europa. El objetivo es empezar por España con los hoteles Secrets Villamil en Mallorca; Secrets Lanzarote y Dreams Playa Blanca Lanzarote.

El estudio de interiorismo de Room1804, que cuenta con una dilatada experiencia en el sector hotelero, se encargará de desarrollar estos proyectos de interiorismo.

El Grupo Proffetional centra su actividad en el diseño y desarrollo integral de proyectos de interiorismo, gestión de compras y equipamiento hotelero, tanto en obras de reforma como de nueva creación.

Grupo Proffetional ya ha colaborado con otras grandes marcas internacionales como Hoteles Nobu, el grupo Princess, Four Seasons o HI Partners, un importante fondo de inversiones del sector hotelero.

Además, entre las cadenas con las que ha trabajado figuran, por ejemplo, Meliá Hotels International y su marcas Me e Innside, Host Hotels, Tryp by Wilndham, Four Season, Hilton o Marrito, entre otras.