Las políticas de Sánchez "aumentan la posibilidad de una desaceleración más intensa"

Europa Press Zaragoza

El doctor en Economía, profesor del IE Business School y consejero de Bankia, Fernando Fernández Méndez de Andés, ha asegurado este martes que las políticas económicas que está impulsando el Gobierno de Pedro Sánchez "aumentan la posibilidad de tener una desaceleración más intensa de lo necesario" y ha estimado que "no tiene en cuenta como prioridad el crecimiento económico".

Fernández ha participado en Zaragoza en el Foro ADEA, organizado por la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón, una sesión en la que ha pronunciado la ponencia 'La economía iba bien. Quizás la ha estropeado la política'.

En declaraciones a los medios de comunicación, el experto ha sido tajante al afirmar que "Sánchez lo está haciendo mal" y podría provocar una desaceleración "más intensa de lo necesario". En España y en el mundo, "tenemos una economía que va razonablemente bien, que va desacelerándose después de haber superado la crisis y un ciclo económico que está siendo largo, pero hay decisiones políticas que agravan esa desaceleración, que crean incertidumbre y que son peligrosas".

Como ejemplo, a nivel internacional ha mencionado la guerra comercial o el Brexit, mientras que en España se ha referido a la "incertidumbre regulatoria y fiscal", por lo que ha defendido que "la política puede estropear lo que es un ciclo económico normal".

Fernández ha indicado que la política fiscal que se está aplicando "es incompatible con una situación de desaceleración económica", lamentando que se suban impuestos a las sociedades "como si las sociedades no tuviesen detrás inversores, consumidores, clientes y trabajadores".

Asimismo, ha criticado la decisión de aumentar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 22 por ciento sin pensar en los efectos que tendrá en el empleo. "Estamos repartiendo el empleo antes de generarlo y repartiendo el crecimiento antes de que se produzca y eso va a pasar factura con una desaceleración más intensa de lo que deberíamos", ha alertado.

Ha expresado su preocupación por la incertidumbre e inestabilidad política. "Lo mejor que nos podía pasar en España es que hubiese elecciones cuanto antes porque un gobierno que tiene un horizonte de cuatro años es mucho más responsable y toma decisiones económicas mucho más racionales" que "cuando tiene un ciclo de seis meses o un año y se hacen anuncios que suenan bien, pero que pueden producir resultados negativos".

Estabilidad

Fernando Fernández Méndez de Andés ha valorado que cuando se convoquen y celebren las próximas elecciones generales saldrá elegido un gobierno con una mayoría parlamentaria "razonable, no se si de 176 diputados, pero seguro que no de 85", como tiene ahora el PSOE, que está al frente del Ejecutivo, recordando que "se ha gobernado con estabilidad con 160 diputados en España".

También ha vaticinado que el próximo será un gobierno "de coalición y con un programa de cuatro años". A su entender, si se gobierna con un horizonte de cuatro años "no se sube el SMI un 22 por ciento porque es insostenible" o "no te cargas el pacto de pensiones, que había firmado este gobierno y el anterior, con un equilibrio político muy amplio en España, por garantizarte unos votos a corto plazo", ha aseverado.

Sobre las pensiones, ha manifestado que España "tiene las pensiones más generosas de Europa", al precisar que, según la Unión Europea, la pensión media es del 80 por ciento del salario en la edad de jubilación en España, pero esa cifra "no llega al 60 por ciento en Alemania".

Además, "la pensión media sobre el salario medio a lo largo de la vida está en torno al 75 por ciento" y "el cuarto más alto es España", para apuntar que "los países de Europa con las pensiones más generosas son justo los que están quebrados: Grecia, Portugal, Irlanda y España".

"Las pensiones tienen que estar compensadas con los salarios, no puedes pagar pensiones altas sin salarios altos porque el país no tiene una renta per cápita que lo permita, es absurdo", ha estimado.

"Injusto"

Fernández Méndez de Andés ha señalado también que uno de los problemas en España es que "seguimos hablando de distribuir el empleo cuando España tiene una tasa de paro insostenible ya que después de cuatro años de crecimiento sigue por encima del 15 por ciento, seguimos teniendo 2,5 millones de parados y hablamos de distribuir entre los que ya están en el sistema, olvidándonos de ellos".

Ha recalcado que "no hay nada más injusto que seguir elevando el salario de aquellos que ya lo perciben, en vez de asegurarnos de que trabaja cada vez más gente en España". También ha reprochado que se hable de la calidad del empleo y se olvide que "el peor empleo posible es el que no existe".

"Pensamos que el crecimiento está garantizado y hablamos de cómo lo distribuimos, pero el problema es que el crecimiento no está asegurado ni en España, ni en Inglaterra, ni en Europa, ni en Estados Unidos, porque olvidamos que el mundo se nos va de las manos y la economía se va a otras zonas del mundo", ha sostenido, al agregar que Europa y EEUU representaban el 80 por ciento del PIB mundial en 1980, cifra que "hoy está por debajo del 50 por ciento y dentro de veinte años no llegará al 30", por lo que ha reivindicado la necesidad de crear políticas de crecimiento económico.

Por su parte, el presidente de ADEA, Salvador Arenere, ha coincidido en que el sureste asiático, países como China, India, Corea, "no crecían a los mismos niveles hace unos años, por eso el porcentaje de generación del PIB de Europa y de EEUU era muy superior, pero no estamos solos en el mundo, hay que ser competitivo, y más si vas a salir a exportar, porque no solo vendes tu, venden todos y con más PIB se pueden generar más recursos y más empleo", ha concluido.